Fünf-Sterne-Haus : Jumeirah gibt Luxushotel in Frankfurt auf

Nach der Villa Kennedy wird in Gestalt des Jumeirah im sogenannten Palais Quartier hinter der Zeil ein weiteres Fünf-Sterne-Hotel in Frankfurt aufgegeben. Das Jumeirah Frankfurt, mit 218 Zimmern und Suiten in einem silbernen, 99 Meter hohen Turm, war 2011 als erster Betrieb der gleichnamigen arabischen Kette auf dem europäischen Festland eröffnet worden. Mit einem Pachtvertrag über 20 Jahre, wie es damals hieß.

Anders als im Fall der Villa Kennedy, von der noch unbestätigt im Raum steht, dass sie zu einer Seniorenresidenz umgewidmet wird, ist die Zukunft des Jumeirah vorerst klar. Das Haus bleibt ein Hotel, vom 1. April an wird es als JW Marriott geführt. Die Münchner MHP Hotel AG, ein unabhängiger Hotelbetreiber, hat mit den Eigentümern des Turms einen Pachtvertrag geschlossen und mit Marriott International einen Franchisevertrag. Die Immobilie im Palais Quartier wird seit 2014 durch die DWS für mehrere institutionelle Fonds gehalten. In die Vermittlung einbezogen war das Frankfurter Beratungsunternehmen Hotour.

Das Hotel, das zur Zeit noch einen Zugang vom Einkaufszentrum My Zeil aus hat, wird das erste der Marriott-Luxusmarke „JW“ in Deutschland sein. Vor dem Markteintritt soll das Haus noch renoviert werden. Das werde bei laufendem Betrieb geschehen, sagte Jörg Frehse, Managing Partner bei MHP Hotels, der F.A.Z. Zunächst würden die Zimmer neu gestaltet, danach die öffentlichen Bereiche. Als Renovierungszeitraum nannte Frehse zwölf Monate.

Jumeirah zieht sich in einer Zeit vom Frankfurter Markt zurück, in der dieser von Unwägbarkeiten geprägt ist. Wichtige Messen, zuletzt die Fashion Week, hat die Kommune verloren. Der Tourismus, ehemals über einer Rekordmarke von zehn Millionen Besuchern im Jahr, ist pandemiebedingt auf dem Niveau eines Bruchteils davon. „Wir glauben an den Hotelstandort Frakfurt„ sagte Frehse, dieser sei vor der Coronavirus-Krise einer der stärksten in Deutschland gewesen.

Die Hotelkette Jumeirah gehört der Herrscherfamilie in Dubai, und zu ihrem Portfolio zählen einige der bekanntesten Luxushotels der Welt, das Burj el Arab in Dubai zum Beispiel. Als einziges der großen Frankfurter Hotels wird das Jumeirah seit Eröffnung ausschließlich von Frauen geführt; erste Generaldirektorin war Dagmar Woodward, momentan leitet Daniele Fetta-Rakoswki, die einst aus dem Rocco-Forte-Betrieb Villa Kennedy kam, das Haus.