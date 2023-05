Der Appell klingt nach den Ereignissen vom Pfingstwochenende hilflos: „Fair geht vor“ steht auf einem Plakat neben dem Vereinsheim des SV Viktoria Preußen 07. Denn bei einem Fußballturnier auf dem Gelände des Vereins im Frankfurter Stadtteil Eckenheim kam es am Sonntag zu einer Schlägerei mit schrecklichem Ausgang. Zu dem internationalen Jugendturnier „Germany Cup“, das im Frühjahr und Sommer 14 Mal an unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland stattfindet, waren unter anderem zwei Mannschaften aus Berlin und dem französischen Metz angereist. Am Sonntagnachmittag traten die Teams gegeneinander an.

Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es nach dem Abpfiff des Spiels gegen 16:10 Uhr zu einem „Spielertumult“, der eskalierte und schließlich in eine Schlägerei mündete. In deren Verlauf soll ein Sechzehnjähriger aus der französischen Mannschaft einem 15 Jahre alten Gegenspieler aus Berlin derart heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser zusammenbrach und noch auf dem Spielfeld von Rettungskräften reanimiert wurde. Nachdem der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht worden war, stellten die Ärzte lebensbedrohliche Kopfverletzungen fest und erklärten ihn für hirntot.

Ein Schlag „hinterrücks“ gegen den Kopf

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und einen Tag später, am Pfingstmontag, der Haftrichterin am Amtsgericht Frankfurt vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. In Hessen gibt es zwei Justizvollzugsanstalten, die für jugendliche und heranwachsende Untersuchungsgefangene zuständig sind.

Dem Haftbefehl liegt dem Amtsgericht zufolge der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge zugrunde. Der Beschuldigte soll demnach zunächst einen anderen Gegenspieler angegriffen und ihm mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er den Fünfzehnjährigen in den Schwitzkasten genommen und in die Magengegend geschlagen, doch dieser habe sich befreien und weggehen können. Der Beschuldigte sei ihm allerdings hinterhergelaufen und habe ihm „hinterrücks“ einen festen Schlag auf den Kopf gegeben. Dann habe er den zusammengebrochenen Jugendlichen liegen lassen und sei weggegangen.

Das Amtsgericht ordnete die Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs, der laut Strafprozessordnung schon an sich dafür ausreicht, und wegen Fluchtgefahr an: Der junge Franzose hat keinen Wohnsitz in Deutschland.

Inzwischen werde auf dem Vereinsgelände wieder trainiert, sagte am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher, der auf dem Fußballplatz Torschüsse übte. Seine Mannschaft sei am Montagabend zum Training zusammengekommen, allerdings nicht auf dem Spielfeld, auf dem sich die Tat ereignet hatte. Auch er hat das Geschehen als Zuschauer miterlebt. „Unser Trainer hat gesagt: ‚Da könnt ihr sehen, was passieren kann, wenn sich jemand nicht im Griff hat“.