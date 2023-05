Der an Pfingsten bei einem Jugendfußballturnier tödlich verletzte Fünfzehnjährige ist laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Zur Klärung der Todesursache solle in den nächsten Ta­gen eine Obduktion gemacht werden, hieß es. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an: Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, es gebe noch keine Hinweise darauf, was der Auslöser für den Gewaltausbruch unmittelbar nach dem Abpfiff des Spiels zwischen den Mannschaften aus Berlin und dem französischen Metz war.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der beschuldigte 16 Jahre alte Spieler der französischen Mannschaft, der in Un­tersuchungshaft sitzt, habe bei der Haftrichterin gesagt, er könne sich nicht richtig erinnern, zugeschlagen zu haben. Es sei alles ein großes Durcheinander gewesen. Die Ermittlungsbehörden vernehmen zurzeit Zeugen, die am Sonntag bei dem internationalen Jugendturnier dabei waren. Laut Staatsanwaltschaft ist die Mannschaft des mutmaßlichen Täters wieder nach Frankreich gereist, habe aber signalisiert, für Vernehmungen nach Frankfurt zu kommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden und Bilder oder Videos zur Verfügung zu stellen.

Appell an Eltern und Spieler

Der FC Metz schreibt auf seiner Homepage, der Beschuldigte sei Spieler des „Performance Programms“ des Vereins. Er bestreite, dem am Montag für hirntot erklärten Gegenspieler absichtlich körperlichen Schaden zugefügt zu haben. Die Ursachen für den Zustand des Jugendlichen könnten „heute noch nicht festgestellt“ werden. Alle anwesenden Spieler und Eltern stünden den deutschen Behörden zur Verfügung. Der Verein sei „von dieser Tragödie zutiefst schockiert“ und spreche dem verletzten Spieler, dessen Familie und Angehörigen seine „aufrichtige Unterstützung“ aus.

Mehr zum Thema 1/

Dessen Verein, der JFC Berlin, bat um Verständnis dafür, sich aus Respekt vor der Familie und wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern zu wollen. „Wir sind mit unseren Gedanken und unserem Mitgefühl bei der betroffenen Familie.“ Der Vorstand des SV Viktoria Preußen 07, bei dem der „Germany Cup“ stattfand, teilte mit, der Verein sei „zutiefst erschüttert und bestürzt“. „An dieser Stelle appellieren wir an Eltern wie Spieler*innen, auf und neben dem Platz, im­mer die Vernunft siegen zu lassen. Am Ende ist es nur ein Spiel, nur ein Hobby! Wir stehen für Fairness und Sportlichkeit und distanzieren uns ganz klar entschieden von jeglicher Gewalt im Fußball.“

Die Organisatoren des „Germany Cups“, der Turnierveranstalter SFG-Turniere, forderten, die Gewalt auf Fußballplätzen müsse ein Ende haben. Man stehe in Kontakt mit dem betroffenen Verein, dem Fußballverband und der Polizei und werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, seinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten.

Die Volt-Fraktion im Frankfurter Rö­mer gab bekannt, angesichts einer „kon­tinuierlichen Zunahme von Gewalt beim Amateurfußball“ mit Vereinen und Verbänden sprechen zu wollen, „um gemeinsam zu erörtern, welche Möglichkeiten Stadt und Politik haben, um diesen nicht duldbaren Zuständen stärker zu be­gegnen“. Der Vorsitzende des Sportkreises Frankfurt, Roland Frischkorn, kündigte an, „zeitnah“ zu einem Runden Tisch einladen zu wollen, um die Situation aufzuarbeiten und „Vorschläge“ zu erarbeiten. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) teilte mit, er begrüße die Initiative ausdrücklich und sage „jede Unterstützung zu“. „Fußball muss ein friedlicher Sport bleiben.“