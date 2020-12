Jugendhäuser in Corona-Zeiten : Trotz Abstands füreinander da

Vor Isabella, Nezmije, Aylin und Nahom stehen eine große Schüssel mit Keksteig und viele kleine Schüsseln mit Marmelade, Ei und Mandeln. Im Kinderhaus am Bügel in Bonames ist an diesem Tag Plätzchenbacken angesagt. Die Kinder geben sich viel Mühe mit den Engelsaugen. „Normalerweise naschen wir immer vom Teig“, sagt die 13 Jahre alte Nezmije. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Bäcker im Kinderhaus aber Maske tragen – da geht das mit dem Naschen nicht so gut.

Trotz aller Einschränkungen ist Dominique Depner, Leiterin des Kinderhauses, glücklich, dass die Kinder vorbeikommen dürfen. Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, hatten alle Kinder- und Jugendhäuser geschlossen. Depner und ihr Kollege Jürgen Müller versuchten trotzdem, mit den Kindern Kontakt zu halten, indem sie ihnen ein Quiz per Post schickten oder Lunchtüten vorbeibrachten. Nun können die Kinder wieder kommen – allerdings mit vorheriger Anmeldung, Maskenpflicht und Abstand zueinander.