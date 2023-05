Ethnologin Susanne Schröter eröffnet die von ihr organisierte Migrationskonferenz am 28. April an der Frankfurter Goethe-Universität. Bild: Rosa Burczyk

Die Konferenz zum Thema „Migration steuern, Pluralität gestalten“ am vergangenen Freitag an der Goethe-Universität wird in Erinnerung bleiben. Nicht wegen der Auseinandersetzung mit Problemen der Einwanderungspolitik durch fast ein Dutzend Referenten, sondern wegen des Auftritts des Tübinger Oberbürgermeisters, dessen verbale Entgleisungen Em­pörung hervorgerufen hatten.

„Ich könnte mich zu Tode ärgern, dass ich Boris Palmer eingeladen habe“, sagt Susanne Schröter, die Organisatorin der Veranstaltung, rückblickend. Sie habe nicht erwartet, dass er derart „auf Krawall gebürstet“ sein werde. Sein Auftritt sei „vollkommen unangemessen“ gewesen. In einer kurzen Stellungnahme am Tag nach der Konferenz hieß es auf der Website des Forschungszentrums Globaler Islam, dessen Direktorin Schröter ist, Palmers Verhalten habe „die sehr gute und differenzierte Tagung schwer be­schädigt“. Sein Verhalten sei absolut in­akzeptabel.

Noch vor Betreten der Konferenz hatte Palmer in einer verbalen Auseinandersetzung mit Studenten, die in einem kurzen Video festgehalten worden ist, mehrfach einen rassistischen Begriff verwendet, was „Nazis raus“-Sprechchöre zur Folge hatte. Palmer antwortete: „Ihr beurteilt einen Menschen anhand von einem einzelnen Wort, und dann wisst ihr alles über den Menschen. Das ist nichts anderes als der Judenstern.“ Vor den Kon­ferenzteilnehmern versuchte er sich kurz darauf zu erklären, benutzte dabei aber wieder mehrfach einen rassistischen Be­griff, was heftigen Widerspruch mehrerer Vorredner hervorrief und fast zum Abbruch der Veranstaltung geführt hatte.

Professionelle Hilfe und Austritt bei den Grünen

Am Samstag ließ Justizminister Roman Poseck (CDU), der auf der Ta­gung Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Schirmherrn vertreten hatte, in Absprache mit der Staatskanzlei verlauten, Palmers Äußerungen seien „in­diskutabel“ und würden Spaltung, Ausgrenzung und Rassismus Vorschub leisten. Der Präsident der Goethe-Univer­sität, Enrico Schleiff, forderte von Palmer eine persönliche Entschuldigung gegenüber der Hochschule, der jüdischen Ge­meinschaft und den „von seiner Beleidigung betroffenen Personen“. Palmer antwortete darauf auf seiner Facebook-Seite, er finde es als Enkel eines jüdischen Großvaters unerträglich, als Nazi be­schimpft zu werden. Entschuldigen wolle er sich nur bei der Organisatorin der Konferenz, Susanne Schröter. Am Montagabend jedoch kündigte Palmer eine vorübergehende Auszeit an. Er werde professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen, seinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten. Außerdem trat er bei den Grünen aus, seine Parteimitgliedschaft hatte vorübergehend geruht.

Drei Tage nach der Konferenz bedauert Susanne Schröter aber auch das Schweigen der Universität über die Vorgänge während der Konferenz, etwa dass die Teilnehmer und Referenten den Tag über in Sprechchören von Protestierenden als Rassisten und Nazis denunziert worden seien. Oder dass jemand noch vor Beginn der Tagung an der Außenfassade des Forschungszentrums ein Plakat mit der Aufschrift „Schröter raus“ angebracht habe – ein Gebäude, das nach Auskunft der Professorin nur von Mitarbeitern des Instituts betreten werden kann. In einer öffentlichen Stellungnahme der Uni hatte Präsident Schleiff geschrieben, auch die Veranstalterin müsse Verantwortung übernehmen und klar öffentlich Stellung zu den Vorfällen beziehen. Bis zum frühen Montagabend habe der Präsident je­doch keinen direkten Kontakt zu ihr ge­sucht, sagte Schröter. Die Konferenz, die live im Internet übertragen wurde, werde in Teilen in wenigen Wochen abrufbar sein, kündigte sie an. Das Material könne urlaubsbedingt erst dann geschnitten werden. Der Beitrag von Boris Palmer wird nach Schröters Worten aber nicht online gestellt werden.