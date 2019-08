Fabio beißt. Die Augen hat er aufgerissen, den Mund geöffnet, Laufschritt für Laufschritt kämpft er sich das nördliche Mainufer entlang. Die Beine wollen noch, aber die Puste geht ihm allmählich aus. Vielleicht hätte der 49 Jahre alte Mann aus Mailand, der seit sieben Jahren in Frankfurt lebt, am Anfang der Zehn-Kilometer-Runde nicht so viel mit seinem Nachbarn schwätzen sollen. Hätte, hätte – für solche Tipps ist es jetzt zu spät. Fabio muss durchhalten, sonst verliert er die Gruppe. Und das ist so ziemlich das Letzte, was er sich wünscht.

Eine gute Stunde vorher ist Fabios Antlitz noch trocken. Der schlanke, große Mann atmet entspannt. Mit ungefähr 70 anderen steht er vor dem „Frankfurter Laufshop“ an der Großen Friedberger Straße in der Innenstadt. Dort beginnt jeden Montagabend ein gemeinsamer Lauf. Die Teilnehmer können in fünf Gruppen starten. Einsortiert wird nach der gewünschten Kilometerzeit. Die Langsamsten laufen sechs Minuten und mehr, die schnellsten wollen die 1000 Meter mit einem Schnitt von 4:30 bewältigen.