Frankfurter Gesichter : Jochen Maas erklärt Impfstoffe und Mutationen

Wenn Jochen Maas im Indus­triepark Höchst aus dem Fenster schaut, blickt er auf eine stolze Vergangenheit, aber auch auf eine glückliche Zukunft. Maas, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, kennt sich im Frankfurter Westen bestens aus. „Als ich hier 1992 aus dem Fenster geschaut habe, gab es ein Unternehmen, die Hoechst AG, mit 24.000 Mitarbeitern an Ort und Stelle. Jetzt beschäftigen hier 92 Unternehmen 25.000 Menschen“, sagt Maas: „Und der Chemiepark hat einen großen Vorteil, denn wir können hier die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, von der Forschung bis zur Produktion.“

Aus dieser Vernetzung im wahrsten Sinne des Wortes Mehrwert zu schöpfen ist Maas ein Herzensanliegen, seitdem er im Oktober 2010 seine aktuelle Aufgabe übernommen hat. „Von hier kommen die wichtigsten Moleküle für die Firma“, sagt Maas selbstbewusst – und weiß, dass es ohne das Zusammenspiel im Team nicht geht, in Frankfurt nicht – und auch nicht in der Welt: Denn Frankfurt ist eines von insgesamt vier integrierten Forschungs- und Entwicklungszentren von Sanofi.

Ehemaliger Handball-Nationalspieler

Mit den Forschungskollegen ist er laufend über die Videokonferenzen verbunden, die in der Pandemie allgegenwärtig geworden sind – und doch freut er sich, dass in Frankfurt nun wieder mehr persönliche Begegnungen im Betrieb möglich werden. Man darf bei Sanofi fortan zwar bis zu 60 Prozent seiner Arbeitszeit von daheim beisteuern, jedenfalls wenn es um die reinen Büroarbeitsplätze geht, und doch ist Maas ein Freund einer „Back to office“-Kampagne, um die Präsenz so gut wie möglich wiederherzustellen: Die Kreativität, die beim Gespräch an der Kaffeemaschine entstehe, sei durch digitale Formate nicht zu ersetzen. Insbesondere in Hy­brid-Konferenzen mit einer Teilanwesenheit im Büro und anderen, die aus der Ferne zugeschaltet sind, schlummerten in der Hinsicht große Gefahren.

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Maas will und möchte sein Team wieder sehen, eine Einzelsportart wäre für ihn nie etwas gewesen. Und weil seine beiden neuen Kniegelenke dem 2,04-Meter-Mann nun auch wieder neue Mobilität geben, berichtet er vom Fahrradfahren. Das macht er nicht allein, sondern mit seinen erwachsenen Söhnen. Der Mann ist ein Kommunikator.

Bücherwurm und Opernliebhaber

In dieser Funktion ist er seit geraumer Zeit in Stadt und Land unterwegs. Und Maas hat die Gabe, komplizierte Zusammenhänge leicht verständlich erklären zu können. Wissenschaft hat für ihn im berühmten Elfenbeinturm nichts zu suchen, gerade rund um die Corona-Pandemie ist es ihm immer wieder gelungen, Impfstoffe und Mutationen zu erklären, über Gefahren aufzuklären, den Impfstoffen den Platz als grandiosen Forschungsfortschritt aus Deutschland einzuräumen, den sie aus seiner Sicht verdienen.

Er ist überzeugt davon, dass China mit Blick auf seine Corona-Politik viel besser dastehe, wäre dort früh auch auf westliche Impfstoffe wie zum Beispiel von Biontech gesetzt worden – und würde sich freuen, wenn in der deutschen Gesellschaft breiter akzeptiert würde, wie wichtig gerade auch eine solche Forschung sei.

Der Biologe und Veterinärmediziner, der auf all seinen beruflichen Stationen für Sanofi und seine Vorgängerunternehmen rund um die Welt seine Sprachfärbung aus der schwäbischen Heimat nie verloren hat, liest ansonsten viel und gern, meist mehrere Bücher gleichzeitig. Auf Papier, wenn es eben geht: „Ich brauche die Haptik, auch bei meiner Tageszeitung“, sagt Maas. Und wenn er nicht forscht oder liest, dann ist er in der Oper, für die er schon viele Jahre lang ein Abo hat. Für das dort in Frankfurt Gebotene ist er höchsten Lobes, fast wie im Industriepark.