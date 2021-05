Trotz hoher Inzidenz : Jedes zweite Kind in Notbetreuung

Auch in Zeiten der Notbetreuung sind die Kitas, Horte und die erweiterte schulische Betreuung zu 40 bis 50 Prozent ausgelastet. Das sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber am Wochenende auf Anfrage. Wie die SPD-Politikerin weiter berichtete, liegen die Zahlen in einzelnen Einrichtungen deutlich höher, zum Teil bei 70 bis 80 Prozent. Vor allem Kinder unter drei Jahren wurden nach Angaben der Dezernentin in der vergangenen Woche in die Kita gebracht.

In den Schulen war die Notbetreuung laut Weber weniger voll. Dort findet zurzeit kein Unterricht statt, weil die Inzidenz bis vorigen Dienstag über 165 lag. Bleibt sie zu Wochenbeginn darunter, könnte am Mittwoch wieder Schule sein.

Zu den Gebühren sagte Weber, wer sein Kind im Mai nicht bringe, müsse nichts zahlen. Wer die Betreuung nutze, egal, an wie vielen Tagen, zahle die Hälfte des Beitrags und der Verpflegungspauschale.