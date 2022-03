Jazzkeller Frankfurt : Mit Gin in die Zukunft

Aktualisiert am

Mit Gin in die Zukunft

Mehr Club als Kneipe: Das Ambiente im Jazzkeller lockt neues Publikum an, hier beim Auftritt der Band des Saxophonisten Wayne Escoffery. Bild: Frank Rumpenhorst

Prince war nie hier. Auch seine Musik hatte im Frankfurter Jazzkeller keinen Platz, obwohl der große Miles Davis ihn über alle Maßen geschätzt und eine Studioproduktion mit ihm geplant hatte. Aber den populärsten Hit des legendären Rockstars aus Minneapolis kann man jetzt, wenn schon nicht hören, doch wenigstens schmecken: „Purple Rain“ steht prominent auf der Getränkekarte des traditionsreichsten Jazzclubs auf dem europäischen Kontinent. Der Gin Tonic-Cocktail gilt als Signature Drink des Hauses, gewissermaßen als die gas­tro­no­mische Handschrift des neuen Inhabers Philipp Hahn, der seinen Ende 2020 verstorbenen Vater beerbt hat.

Eugen Hahn, eine Frankfurter Institution, hatte das intime Lokal mit der bis ins Mutterland des Jazz reichenden Reputation im Jahr 1986 von Albert und Emil Mangelsdorff übernommen und durch alle ökonomischen Krisen geführt. Stabil geblieben ist dabei das hohe musikalische Niveau des Lokals, das vom amerikanischen Magazin „Downbeat“ noch vor zwei Jahren neben den 16 Clubs aus der Jazzhauptstadt New York zu den „World’s Greatest Jazz Venues“ gezählt worden ist. In seinem Stil und seinem Ambiente aber war der Keller eben das, was der Gitarrist Volker Kriegel einst liebevoll ironisierend als eine Mischung aus Stammkneipe, Vereinsheim und Trainingslager – mit entsprechend sprödem Old-School-Charme – beschrieben hat.