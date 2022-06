J.P. Morgan Corporate Challenge : Mehr Platz für bessere Zeiten

Aktualisiert am

Die erste J.P. Morgan Corporate Challenge nach Pandemiebeginn bietet am Mittwoch bei nur 24.000 Teilnehmern mehr Raum um beim größten Firmenlauf der Welt Tempo zu machen. Autofahrer müssen mit Straßensperrungen rechnen. Und es droht Regen.

Männerüberschuss in der ersten Reihe: Für die meisten Starter wird es gemächlicher als 2016 für diese Herren. Bild: Michael Kretzer

Vor Corona gab es eine perfekte Ausrede für nicht ganz so großartige Zeiten über die 5,6 Kilometer lange Strecke der J.P. Morgan Corporate Challenge. Es sei einfach zu voll gewesen, man habe die PS nicht auf die Straße bringen können, hieß es dann gern. Manche spotteten gar, das Ganze sei nur ein „Stadtspaziergang“ gewesen.

So gesehen, kann der erste echte Firmenlauf seit Beginn der Corona-Pandemie – 2020 und 2021 fanden lediglich virtuelle Ersatzveranstaltungen statt – auch entlarvend sein: Sollten die Durchschnittszeiten nicht deutlich schneller sein, dann gibt es keine Ausreden mehr. Denn bei nur 24.000 Teilnehmern – statt der 73.719 beim Weltrekordlauf von 2008 – werden die Straßenzüge nahe der Alten Oper, wo es zwei Startpunkte geben wird, deutlich weniger voll sein. Dafür könnte freilich ein Dauerregen am Nachmittag die Lauffreude schmälern. Mit etwas Glück klart es zum Start hin aber womöglich wieder auf.

Es geht um Werte wie Teamgeist

Dabei sind die Zeiten außerhalb der Spitzengruppe von 700 teils zumindest semiprofessionellen Läufern ohnehin Nebensache. Bei der J.P. Morgan Corporate Challenge geht es nämlich in erster Linie um Werte wie Teamgeist, Kommunikation, Kollegialität, Fairness und Gesundheit.

Je vier Starter eines Unternehmens bilden Teams, deren Zeiten addiert in eine Teamwertung fließen. Und der Veranstalter ist ohnehin zufrieden: „Wir hatten einen noch stärkeren Einbruch erwartet und sind nach lange ungewissen Monaten in der Vorbereitung der Veranstaltung froh über den Zuspruch“, lässt das Bankhaus J.P. Morgan wissen.

Wegen der Frankfurter Ausgabe des seit 1977 weltweit von J.P. Morgan beziehungsweise deren Vorgängerunternehmen organisierten Firmenlaufs, vor Corona der größte der Welt, ist von 16 Uhr an das Gebiet rund um die beiden Startzonen nahe der Alten Oper gesperrt. Sukzessive kommt es danach zu weiteren Einschränkungen für den Autoverkehr. Von 18.30 Uhr an bis gegen 22 Uhr geht dann entlang der Laufstrecke über Eschersheimer Landstraße, die Bremer Straße, die Mainzer Landstraße sowie Friedrich-Ebert- und Senckenberg-Anlage sowie auf der Bockenheimer Landstraße zwischen Alter Oper und Universität gar nichts mehr, die Innenstadt ist ab Alleenring nahezu abgeriegelt. Davon werden auch einige Parkhäuser in der Innenstadt betroffen sein, sodass diese nur eingeschränkt erreichbar sein werden.

Im öffentlichen Nahverkehr kann es ebenfalls zu Einschränkungen kommen. Die Frankfurter Polizei rät dennoch, am Veranstaltungstag Busse und Bahnen zu nutzen sowie die Innenstadt zu umfahren. Mitlaufen ist dann ohnehin die vermutlich schnellste Fortbewegungsart – gleich, wie ambitioniert die einzelnen Läufer den neuen Freiraum nutzen.