Lokaltermin „Ruby Louise Bar“ : „Italian Mule“ mit Ausblick

Zugegeben, die Premium-Sommerabende sind gelaufen. So wunderbar entspannt, warm und leuchtend wie im Juli und August wird es in den nächsten Wochen sicher nicht mehr. Aber erstens dürfte auch der Herbst noch den einen oder anderen sprichwörtlich goldenen Tag und Abend mit milden Temperaturen und der Gelegenheit für ein paar Drinks auf dieser schönen Dachterrasse bieten. Und zweitens ist die „Ruby Louise Bar“ auch innen ein echtes Schmuckstück. Mächtig und raumgreifend dominiert die rechteckige Theke die sechste Etage des gleichnamigen Hotels – und sorgt mit unaufgeregtem, urbanem Ambiente und gut gemachten Cocktails für eine angenehme Stimmung, die nicht nur die Gäste dieser Design-Herberge in der Frankfurter Innenstadt anlockt.

Die „Ruby“-Hotelkette ist eine junge Gruppe, die bald 20 Häuser in mehr als einem Dutzend europäischer Städte betreibt, darunter Hamburg, München, London und Genf. Jedes Hotel hat einen anderen Zweitnamen, in Köln ist es „Ella“, in Dublin „Molly“ und in Frankfurt „Louise“. Das geht laut „Ruby“-Website auf Louise von Rothschild zurück, „deren Familie den Aufbau ihres berühmten Finanzimperiums in Frankfurt begann“ – und darum verbinde das Hotel „die Eleganz des 19. Jahrhunderts in Deutschland mit der modernen Streetart Brooklyns“. Na ja, was soll’s? Ein bisschen Klappern gehört auch in der hart umkämpften Beherbergungsbranche zum Geschäft, und großstädtisch wirkt das Haus, dessen Eingang ein wenig versteckt an der Neuen Rothofstraße liegt, tatsächlich.