Aktivisten gegenüber dem „Zentrum für Islamische Kultur Frankfurt e.V.“: Jeden Freitag protestieren Demonstranten gegen das Regime in Teheran. Bild: Rosa Burczyk

Was steckt hinter dem Zentrum der Islamischen Kultur in Frankfurt? Kommt sehr darauf an, wen man fragt: die Demonstranten, den Verfassungsschutz, den Imam des Zentrums, die in Teheran geborene Bürgermeisterin und sogar den „CIA“.