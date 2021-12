Auf Instagram-Video : Grünen-Politikerin wirft Arzt Rassismus vor

Mit einem kurzen Video vom Krankenbett aus hat die Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Die Grünen) auf rassistische Bemerkungen aufmerksam gemacht, die der behandelnde Arzt einer Frankfurter Klinik in Vorbereitung einer Operation ihr gegenüber gemacht haben soll. Ihr Bericht verbreitete sich auf Instagram innerhalb weniger Stunden, bis Dienstagnachmittag wurde das Video fast 350.000 Mal aufgerufen.

Mahn nennt darin weder das Krankenhaus noch den Arzt namentlich, sie habe jedoch offiziell Beschwerde bei der Klinik eingereicht, berichtete sie einen Tag nach ihrer Entlassung. Damit wolle sie auch der Klinik die Gelegenheit geben, selbst reagieren zu können. Der Arzt habe sie dann nicht mehr behandelt und sie habe ihn auch nicht mehr wiedergesehen. Das übrige Personal habe dagegen auf ihre Schilderungen sehr einfühlsam reagiert.

Der Mediziner soll die in Deutschland aufgewachsene Mahn wiederholt vor anderen als „die Afrikanerin“ bezeichnet haben, die froh sein könne, hierzulande behandelt zu werden und nicht dort, wo sie herkomme. Auch hatte sie den Eindruck, er habe ihr Schmerzmittel verwehrt mit dem Hinweis, dass „ihre Landsleute ja mehr aushalten als andere“.

Das Video habe sie kurz nach der Operation aufgenommen, sie habe zunächst nur das Gefühl der Verletztheit teilen wollen. „Da war ich in keiner guten Tagesform“, sagte sie am Dienstag dazu. Stunden später hatten sich schon tausende Kommentare unter ihrem Post angehäuft.

Auf Vorurteile und Benachteiligungen aufmerksam machen

Es gehe ihr nicht darum, eine Person oder gar die Klinik, in der sie sonst vorbildlich behandelt worden sei, an den Pranger zu stellen. Sie wolle aber ihre Bekanntheit und ihre Ressourcen nutzen, um auf Probleme der Benachteiligung und auf Vorurteile im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Sie sei erschrocken über die große Zahl der Zuschriften gewesen, in denen ihr dunkelhäutige Männer und Frauen ähnliche und schlimmere Erfahrungen geschildert hätten. Das Ausmaß des Rassismus im Gesundheitswesen sei ihr bis dahin nicht bewusst gewesen. Die vielen unterstützenden Reaktionen auf ihr Video hätten ihr aber auch Hoffnung gegeben, schreibt Mahn in einem weiteren Post auf Instagram.

Mahn war überregional bekannt geworden, weil sie im Oktober die Verleihung des Friedenspreises an Tsitsi Dangarembga in der Paulskirche dazu genutzt hatte, spontan ans Rednerpult zu treten, um zum Streit um die Präsenz rechter Verlage auf der Buchmesse Stellung zu beziehen.