Die Virologin

Angst, sagt Sandra Ciesek, braucht man vor dem Coronavirus nicht haben. Aber Respekt. Mit dieser Einstellung ist die Ärztin, Professorin und Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt Anfang Februar auch an den Flughafen gefahren, um die ersten deutschen Rückkehrer aus dem Corona-Hotspot Wuhan zu treffen. Ciesek, Jahrgang 1978, nahm Rachenabstriche und leitete daraus mit ihrem Team wichtige Befunde ab: Erstens, ein Rachenabstrich genügt für eine Diagnose, und zweitens, auch Menschen, die keine Symptome zeigen, können das Virus haben und weitergeben. Da habe sie verstanden, dass Sars-Cov-2 eine Pandemie auslösen würde. Seitdem hat Ciesek ihre Forschung an Hepatitis-C-Viren zurückgestellt und beteiligt sich an der Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Und sie hat ihre eigene Scheu vor öffentlichen Auftritten zurückgestellt, um in einem Corona-Podcast des NDR abwechselnd mit Christian Drosten die Pandemie zu erklären. (ing.)