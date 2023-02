Susanne Herold betreut mit ihrem Team seit drei Jahren Corona-Kranke in der Gießener Uniklinik. Was sie als Ärztin, Forscherin und Mensch aus der Pandemie gelernt hat, erzählt sie im Interview.

Susanne Herold, Jahrgang 1975, ist Infektiologin. Seit 2013 ist sie Gastprofessorin an der Northwestern University von Chicago. 2018 übernahm sie eine Professur für Infektionserkrankungen der Lunge an der Uni Gießen und die Abteilung für Infektiologie. Herold steht an der Spitze eines klinischen Projekts, in dem es um durch Viren verursachte Lungenschädigungen geht. Vor knapp einem Jahr zeichnete das Land Hessen sie mit einer mit drei Millionen Euro ausgestatteten Spitzenprofessur im Rahmen des Exzellenzprogramms LOEWE aus. Herold gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Robert-Koch-Instituts an.

Frau Herold, Sie sind, ähnlich wie Sandra Ciesek, während der Pandemie als Corona-Expertin auf die Bühne gegangen und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Zwischenzeitlich haben Sie eine Exzellenzprofessur erhalten. Sind Sie letztlich ein bisschen froh über die Pandemie?