Der Bahnübergang an der Cassellastraße in Fechenheim entschleunigt. Wer es eilig hat, der wird hier ausgebremst, und wer nichts weiter zu tun hat, der reiht sich unauffällig ein in die Schlange der Wartenden, bis sich die Schranke nach – gefühlt – zehn Minuten endlich wieder öffnet. So wie die junge Frau im braunen Mantel. Sie steht mit einer Zigarette in der Hand am Bahnübergang. An der Stichwahl des Oberbürgermeisters hat sie sich nicht beteiligt: „Ich habe im Moment privat ganz andere Sorgen.“ Auf der gegenüberliegenden Seite berichtet ein älterer Mann mit grauen Haaren Ähnliches. Beim ersten Wahlgang hat er noch seine Stimme abgegeben, doch bei der Stichwahl sah er dazu keinen Grund mehr: „Ob nun SPD oder CDU, das macht doch keinen Unterschied.“

Rainer Schulze

Die beiden sind nicht allein. In ihrem Wahlbezirk 510-03 muss man länger nach Wählern suchen als nach Nichtwählern. 5,2 Prozent der 1753 Wahlberechtigten haben sich am 26. März an der Stichwahl beteiligt. Nur jeder Zwanzigste ist hier zur Wahl gegangen, im gesamten Stadtteil Fechenheim nur jeder Fünfte, das sind jeweils die niedrigsten Werte in ganz Frankfurt. Die Helfer zählten im Bezirk 510-03 am Ende 91 Stimmen, davon war eine ungültig. Mike Josef (SPD) lag hier mit 54,5 Prozent vorne. Aber ist das noch repräsentativ?

Der schmale, lange Wahlbezirk erstreckt sich zwischen der Hanauer Landstraße und der Wächtersbacher Straße. Ein paar Wohnhäuser liegen wie auf Inseln eingestreut zwischen kleineren und größeren Gewerbebetrieben und den Bahngleisen. Meist sind es Zeilen aus der Nachkriegsmoderne, die einen neuen Anstrich gebrauchen könnten. Eine „klassische Arbeitersiedlung“, hätte man früher wohl gesagt. Aber heute wirkt sie eher wie eine Arbeitslosensiedlung.

Das behauptet auch ein Mann, der auf dem Fußweg zwischen den Häuserzeilen läuft. „Alles Sozialwohnungen“, sagt er. Vor vielen Jahren ist er aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Er war selbständig, hat 30 Jahre gearbeitet, konnte aber keine Rücklagen bilden. Ein Juweliergeschäft, ein Kebab-Imbiss – nichts davon warf genug Geld ab. Jetzt lebt er von Grundsicherung. Er wüsste nicht, warum er noch wählen gehen sollte, sagt er. Denn an seinem Schicksal ändere es doch sowieso nichts. „Früher war die SPD spitze“, meint er. Aber heute gebe es niemanden mehr, dem er vertraue.

In einer prekären Lage

Viele Menschen im Wahlbezirk 510-03 reagieren so. Sie fühlen sich abgehängt und stecken tief frustriert in einer prekären Lage, ohne Perspektive. Und oft sind sie auch schlecht informiert. Vor einem Haus in derselben Siedlung steht eine junge Frau. Es ist ein Werktag, vormittags gegen elf. Die Oberbürgermeisterwahl? Sie habe das gar nicht richtig mitbekommen, sagt sie. Dann öffnet sie den Briefkasten, blickt mit erschrockenen Augen auf einen Umschlag, der offenbar keine guten Nachrichten verspricht, und verabschiedet sich hastig.

Zwei Straßen weiter sind vor einem Wohnhaus mit roter Fassade doch noch zwei Wähler zu finden. Ein älterer Herr parkt gerade sein Auto um, seine Frau hat dem CDU-Kandidaten Uwe Becker ihre Stimme gegeben. Sie erlebt viel Politikverdrossenheit in ihrer Nachbarschaft. Ihr Mann, der früher in der Stadtverwaltung gearbeitet hat, spricht von einem „großen Desinteresse“: „Es müsste mal einen Ruck geben.“

Im Stimmbezirk 510-03 fahren SPD und Linke bei kommunalen Wahlen in der Regel überdurchschnittlich gute Ergebnisse ein, aber das hilft ihnen bei der geringen Wahlbeteiligung kaum. Auch die AfD konnte ihr stadtweites Resultat bei der vergangenen Kommunalwahl hier fast verdoppeln. Die CDU hingegen lag leicht unter ihrem stadtweiten Wahlergebnis, die Grünen blieben sogar nur einstellig.