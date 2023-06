Parken soll teurer werden: Bewohnerparkausweise kosten in Frankfurt von Januar 2024 an 120 statt bisher 25 Euro im Jahr. Bild: Michael Kretzer

Völlig überraschend kommt die Nachricht nicht, dass Anwohner für das Parken in Frankfurt künftig mehr zahlen müssen. Doch nun hat das grün-geführte Mobilitätsdezernat offenbar das in der Vergangenheit schon angekündigte „Gesamtpaket“ zum Thema Parken geschnürt und am dem Magistrat, also der Stadtregierung, beschlussreif vorgelegt. Der Magistrat hat, wie jetzt zu erfahren war, am vergangenen Freitag zugestimmt. Nun muss noch das Stadtparlament sein Votum abgeben. Dann gilt die Neuregelung.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Danach müssen die derzeit 36.000 Besitzer eines Bewohnerparksausweises in Frankfurt vom 1. Januar 2024 an für den Ausweis 120 Euro statt der bisher 25 Euro im Jahr zahlen. Damit haben sie künftig fast das Fünffache aufzubringen, um in einer der 41 Bewohnerparkzonen ihr Auto abstellen zu können, während anderen dort das Parken nur eingeschränkt erlaubt ist.

Ausbau der Parkraumbewirtschaftung

Das jetzt vom Magistrat beschlossene „Gesamtpaket“, dessen Inhalt im Detail noch nicht bekannt ist, wird auch den neuen Gewerbeparkausweis enthalten sowie die Vorgabe, dass überall dort, wo derzeit das Bewohnerparken gilt, alle anderen Autofahrer für das Abstellen ihres Fahrzeugs Parkgebühren zahlen müssen. Diese Regelung firmiert unter dem Begriff der Parkraumbewirtschaftung und ist eine Vorgabe des Verwaltungsgerichtshofs von 2019, um das drohende Fahrverbot für Dieselautos abzuwenden.

Die Parkraumbewirtschaftung gilt schon in einigen Straßenzügen, etwa in Bornheim und im Nordend. Sie soll sukzessive ausgebaut werden. Besitzer des Bewohnerparkausweises haben dann das Privileg, für das Abstellen ihres Fahrzeugs nichts zusätzlich bezahlen zu müssen, während alle anderen – zumindest tagsüber – einen Parkschein benötigen.

FDP für höhere Gebühren

„25 Euro im Jahr sind nicht mehr zeitgemäß“, hatte der verkehrspolitische Sprecher der FDP im Römer, Uwe Schulz, bereits im Januar mitgeteilt. Die Stadt habe die Gebühren für das Bewohnerparken seit Jahren nicht mehr erhöht. Anderer Städte wie Offenbach, Wiesbaden und Darmstadt hätten die Gebühren schon angepasst. Und Martin Huber, Fraktionschef von Volt, verweist auf den internationalen Vergleich. „Wir sollten uns an den europäischen Städten orientieren, die uns in Sachen Mobilität schon einige Schritte voraus sind.“

In Städten wie Kopenhagen, Wien und Amsterdam, die für ihre guten Verkehrssysteme bekannt seien, lägen die Kosten für das Bewohnerparken schon lange in „deutlich dreistelliger“ Höhe. Für Huber zeigen diese Städte, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Parkraumbewirtschaftung und dem Mobilitätsverhalten der Menschen gibt. Wie er weiter mitteilt, müssen Anwohner in Kopenhagen 158 Euro im Jahr zahlen, in Wien 120 und in Amsterdam sogar 535 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Die Römerkoalition rechnet die erwarteten Mehreinnahmen für das teurere Bewohnerparken fest in die künftigen Haushalte der Stadt ein. Bei dem am Freitag vom Magistrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzept, das den Zeitraum bis 2026 umfasst und notwendig ist, damit Hessens Innenministerium den aktuellen Etat überhaupt genehmigt, werden jährlich drei Millionen Euro zusätzlich für das Parken der Anwohner veranschlagt.

Die Stadtregierung will insgesamt die erforderlichen Einsparungen von fast 116 Millionen Euro, die gemäß dem Haushaltssicherungskonzept in den nächsten drei Jahren, bis einschließlich 2026, notwendig sind, vor allem durch höhere Einnahmen erzielen. Die Eintrittspreise für Museen, den Zoo und auch den Palmengarten sollen erhöht werden – zum Teil erheblich.

Beim Zoo wird der Besuch voraussichtlich vom 1. Januar 2024 an für Erwachsene nicht mehr zwölf, sondern 16 Euro kosten. Der Preis für ermäßigte Karten etwa für Schüler und Studenten soll von sechs Euro auf acht Euro erhöht werden. Der Eintritt für Kinder bis fünf Jahren bleibt weiterhin frei. Die für den Zoo zuständige Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) erhofft sich Mehreinnahmen von rund zwei Millionen Euro jährlich. Und bei den Museen hat sie ein Plus von 700.000 Euro veranschlagt.

Zehn Millionen Euro zusätzlich

Das Umweltdezernat plant nicht nur in einem noch nicht bekannten Maße den Besuch im Palmengarten zu erhöhen, sondern auch die Friedhofsgebühren zu modifizieren. Derzeit werden die Ausgaben, die Frankfurt für den Unterhalt der insgesamt 36 Friedhöfe aufbringen muss, zu 40 Prozent aus Mitteln der Stadt finanziert, weil es sich um Grünflächen handelt. Den Rest bringen Angehörige über die Gebühren für Gräber auf. Von 2025 an soll nach den Plänen des Dezernats der städtische Zuschuss auf 30 Prozent sinken. Grünen-Umweltdezernentin Heilig erwartet dadurch Mehreinnahmen von knapp 2,4 Millionen Euro.

Ein Plus von mehr als vier Millionen Euro im Jahr erwartet die Stadt, wenn sie bald so verfährt wie München und Köln: Diese Großstädte lassen die Betriebsprüfer des Finanzamtes von kommunalen Steuerprüfern begleiten, die darauf achten, dass auch die Gewerbesteuer richtig berechnet wird. Und noch eine Geldquelle will Frankfurt auftun: So sollen von 2024 an nicht nur Privatreisende, sondern auch Geschäftsleute bei Übernachtungen die Tourismusabgabe zahlen. Das würde, so hofft die Stadt, zunächst zehn Millionen Euro, spätestens 2025 rund 13 Millionen Euro in die Kasse spülen.