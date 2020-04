Gebetsruf statt Freitagsgebet : In Frankfurt ruft der Muezzin zum Gebet

Während des Ramadans werden einige Frankfurter Moscheegemeinden ihre Freitagspredigten durch einen Gebetsruf ersetzen. Wie Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) sagte, werden sich die Muslime in diesem Jahr nicht zum Beten und Fastenbrechen treffen. Der Gebetsruf solle ihnen „ein kleiner Trost“ sein. Sie bitte darum, „einem kurzen Muezzinruf mit jenem Respekt zu begegnen, den Religionsfreiheit in unserer Demokratie immer beanspruchen kann“. Der Ruf müsse sich dennoch an die geltenden Immissionsschutzgesetze halten.

Zuvor hatten schon Hannover, Duisburg, Osnabrück und einige weitere Städte den Muslimen in der Corona-Krise erlaubt, den Gebetsruf „Adhan“ über Außenlautsprecher öffentlich zu übertragen.

Der islamische Gebetsruf „Adhan“ wird traditionell in arabischer Sprache zum Aufruf des gemeinschaftlichen Gebets durch den Muezzin gerufen sowie zum Freitagsgebet. In großen Moscheen wird er vom Minarett aus gerufen, in kleinen Moscheen von der Tür aus oder von der Seite des Gebäudes. Dies geschieht über Lautsprecher. Der „Adhan“ dient normalerweise dazu, die Gläubigen zum Ort des Gebetes zu rufen. Ein gemeinsames Gebet wird in der Krise allerdings nicht möglich sein.