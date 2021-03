Endergebnis der Kommunalwahl : In Frankfurt ist Grün-Schwarz-Volt möglich

Aktualisiert am

In Frankfurt ist Grün-Schwarz-Volt möglich

Können sich die Gesprächspartner aussuchen: An den Grünen mit den Spitzenkandidaten Martina Feldmayer und Bastian Bergerhoff führt bei der Koalitionsbildung kein Weg vorbei. Bild: Maximilian von Lachner

Das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl für die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung steht fest. Demnach werden die Grünen mit 24,6 Prozent (2016: 15,3 Prozent) stärkste Partei, gefolgt von der CDU mit 21,9 Prozent (2016: 24,1) und der SPD mit 17 Prozent (23,8). Auf den weiteren Plätzen folgen die Linken (7,9 Prozent), die FDP (7,6 Prozent). Die AfD erzielt 4,5 Prozent, die sonstigen Parteien 16,3 Prozent. Bei den kleinen Parteien erreicht die paneuropäische Gruppierung Volt mit 3,7 Prozent ein gutes Ergebnis, auf den weiteren Plätzen kommen die BFF mit zwei Prozent und ÖkoLinx mit 1,8 Prozent.

Mit diesem Ergebnis sind zwei Dinge klar: Es wird keine Koalition mit nur zwei Partnern geben, für Grün-Schwarz reichen die Stimmen nicht, für eine Koalition aus CDU und SPD oder Grünen und SPD gilt das erst recht. Dreierkonstellationen sind möglich, darunter die jetzige Koalition aus Grünen, CDU und SPD, eine Jamaika-Variante aus Grünen, CDU und FDP sowie ein Novum in der Frankfurter Römer-Geschichte: eine Koalition aus Grünen, CDU und Volt. Die Volt-Partei regiert neuerdings auch in anderen Städten mit, zuletzt beteiligte sie sich an einer Koalition im Kölner Rathaus.

Die nächste Stadtverordnetenversammlung wird bunter: 16 Parteien und Wählergruppen erreichen Mandate, darunter auch die muslimische BIG-Partei, die neugegründete Gartenpartei, die Freien Wähler, ELF und IBF. Mit den wenigsten Stimmen aller im Römer künftig vertretenen Parteien zogen die Piraten ins Parlament ein. 0.6 Prozent oder 123.772 Stimmen reichten. Geteilt durch 93 Einzelstimmen, die jeder Wähler zur Verfügung hat, entspricht diese Stimmenzahl 1330 klassischen Listenstimmen. Im Vergleich: Die grünen Wahlsieger kommen bei ihren 24,6 Prozent auf 4.894.339 Einzelstimmen.

Die BFF, die zuvor mit drei Sitzen Fraktionsstärke hatte, ist nun auf zwei Sitze zurückgefallen. Volt wird mit vier Sitzen Fraktionsstärke haben.

Kößler und Josef durch Kumulieren und Panaschieren gestärkt

Auf den ersten Blick feierten persönliche Erfolge durch Kumulieren oder Panaschieren manche Spitzenkandidaten der Parteien wie CDU-Spitzenmann Nils Kößler oder wie schon bei den Wahlen zuvor vor allem jutta Ditfurth von ÖkoLinx, die innerhalb ihrer Listen auffällig beliebt zu sein scheinen. Auch der Frankfurter SPD-Vorsitzende Mike Josef geht gestärkt aus der Wahl hervor. Auf niedrigerem Niveau stach auch ein Kandidat wie Luigi Brillante von der Europaliste hervor. Der wohl kurioseste Bewerber unter den insgesamt 28 Wahlvorschlägen, der Fährman Sven Junghans als Einzelkandidat, durfte sich auch über einen kleinen Achtungserfolg freuen: Immerhin versammelte er 9627 Einzelstimmen auf sich.