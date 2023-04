Wenn heute neu gebaut wird, heben die Entwickler meist die ökologischen Vorzüge der Projekte hervor. So ist das auch bei zwei aktuellen Bauvorhaben in Frankfurt.

Auf der Visualisierung des Projekts „Main Yard“ sticht die Fassade an der Ecke Lange Straße/Allerheiligenstraße heraus: Sie ist ebenso wie das Dach begrünt und bildet damit einen Kontrast zu der sonst eher dunkel gehaltenen Fassade des Gebäudes, in das ein Hotel der Marke Ruby einziehen soll. Daneben entsteht eine neue, autofreie und ebenfalls begrünte Wegeverbindung von der Allerheiligenstraße in Richtung Breite Gasse.

Von einer „grünen Oase“ spricht René Reif, Inhaber der Ort-Group, die das Areal im Frankfurter Allerheiligenviertel bis 2025 entwickelt. „Die Bepflanzung mit insektenfreundlichen Stauden und Blumen sowie das Angebot von Nisthilfen sollen zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.“ Reif spricht von einer „sozial und ökologisch nachhaltigen Herangehensweise“.

Damit folgt das Unternehmen einem aktuellen Trend, der angesichts der Debatte um den Klimawandel und der EU-Vorgaben für die ökologische und soziale Verantwortung an Bedeutung gewinnt. Nicht Bebauung, Versiegelung und Ressourcenverbrauch werden in den Vordergrund gestellt, sondern die ökologischen Vorzüge eines Bauprojekts. Die alten Gebäude zwischen Allerheiligenstraße, Breiter Gasse und Langer Straße – unter anderem Garagenhöfe – sind längst abgerissen, zeitweilig hatte dort als Zwischennutzung die Markthalle „Yard“ ihre Heimat. Von Mai an entstehen auf dem Areal nach einem Entwurf des Frankfurter Büros Tektonik neue Gebäude mit einer Fläche von insgesamt 55.000 Qua­dratmetern.

Nur 15 Wohnungen sind gefördert

Nach Angaben der Ort-Group wurde die Baugenehmigung jetzt erteilt. Geplant sind neben dem Hotel Service-Apartments, Gastronomie, Einzelhandel und eine Tiefgarage mit 180 Stellplätzen. 275 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern sollen entstehen. Nur 15 davon sind gefördert und damit preisgebunden. Zwar schreibt die Stadt heute deutlich höhere Quoten vor, doch das Projekt Main Yard beruht noch auf älterem Planungsrecht. Bis 2025 soll die Bebauung abgeschlossen sein.

Sonja Teichner, Projektleiterin bei der Ort-Group, spricht von einem „Schritt hin zu einer noch lebenswerteren Innenstadt“. Nach ihrer Darstellung ist es keineswegs selbstverständlich, dass das neue Stadtquartier realisiert wird. Denn die „lange nicht da gewesenen Irritationen am Markt“ hätten „teils sehr unangenehme Ausmaße“ angenommen.

Bei einem weiteren Projekt, für das am Dienstag Fortschritte angekündigt wurden, gab es lange Zeit Schwierigkeiten anderer Art. Das „Westend-Ensemble“ an der Ludwig-Erhard-Anlage gehörte der Adler Group, die in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Nach jahrelangem Stillstand – eine Baugenehmigung für den Bau von 240 Wohnungen aus dem Jahr 2018 war längst verfallen – wurde das ehemalige Verwaltungsgebäude der Oberpostdirektion im vergangenen Jahr an das Hamburger Unternehmen Garbe verkauft.

Bestandsgebäude bleibt erhalten

Dieses plant nun, für rund 250 Millionen Euro das Bestandsgebäude mit 27.000 Quadratmeter Fläche nach einem Entwurf des Frankfurter Büros Schneider + Schumacher bis 2025 neu zu beleben. „Mit dem Erhalt der alten Natursteinfassade und der tragenden Konstruktion gelingt es, circa 120.000 Tonnen Beton einzusparen“, erläutert Monika Stepan, Mitglied der Geschäftsführung der Garbe Projektentwicklung Frankfurt. Das historische Erscheinungsbild bleibe erhalten. Innenhof und Dachterrassen werden ebenso wie ein Teil der Fassaden begrünt, weshalb das Projekt den Namen „Westend Gardens“ erhalten hat. „Wir freuen uns, einen Beitrag zu mehr Grünflächen in der Stadt leisten zu können“, sagte Stepan. Unter anderem soll es Urban-Gardening-Angebote geben.

Vom Tisch ist der Bau von Wohnungen. Auf neun Etagen entstehen insgesamt 22.000 Quadratmeter Büros. Die Postfiliale im Erdgeschoss soll bestehen bleiben, es sind außerdem Flächen für Gastronomie vorgesehen. Von den Dachterrassen aus werde man einen Blick auf die Skyline haben, kündigte der Entwickler an. Die Energieversorgung erfolgt über Photovoltaik und Wärmepumpen. Bis 2035 soll das Gebäude laut Garbe klimaneutral betrieben werden. Bei der Mobilität steht das Auto im Mittelpunkt. Die Hälfte der 300 Stellplätze sollen mit einem Ladeanschluss für Elektroautos ausgestattet werden. Für die Ausstattung wie Teppiche oder Betonpflaster soll Recycling-Material verwendet werden.

„Der klimafreundliche Aus- und Umbau von Bestandsimmobilien muss Standard in der Immobilienbranche werden“, meint Thomas Frank, Mitglied der Garbe-Geschäftsführung. Die neuen Räume würden auch in 30 Jahren noch eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, ist er überzeugt. Und nach dem Nutzungsende könnten die eingebauten Elemente recycelt werden.