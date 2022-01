Im Einkaufszentrum : Impfen beim Tiktok-Arzt

Aktualisiert am

Zwei junge Ärzte klären bei Tiktok als „Impfdocs“ über die Immunisierung auf. Nach vielen Klagen über die geringe Zahl an Angeboten werden sie selbst aktiv und impfen nun im Einkaufszentrum.

Buchen oder spontan vorbeikommen: In der Impfstation „Impfdocs“ im Einkaufszentrum MyZeil wird eine Frau gegen Corona geimpft. Foto Lucas Bäuml Bild: Lucas Bäuml

Die „Impfdocs“ heißen eigentlich Tariq Qazi und Ahmad Ashraf. Sie haben auf der Intensivstation der Uni-Klinik gearbeitet. „Wir haben junge Patienten erlebt, die gestorben sind“, sagt Ahmad Ashraf. Gleichzeitig hätten sich einige Pflegekräfte geweigert, sich impfen zu lassen. Um ihnen Ängste zu nehmen, ließen sich Qazi und Ashraf vor den Pflegekräften impfen. „Unsere Idee war: Wenn die sehen, dass wir uns impfen lassen, dann lassen sie sich vielleicht auch impfen“, erzählt Tariq Qazi.

Daraus entstand die Idee, junge Menschen über die sozialen Medien Instagram und Tiktok zu informieren: Sie erklären dort Vor- und Nachteile der Corona-Impfung, beantworten Fragen und nehmen Sorgen.

Mehr als 11.000 Follower hat Tari Qazi als „Doc Tary“ auf Tiktok. Schon lange geht es nicht mehr nur um Corona. Die Follower stellen ganz verschiedene Fragen: Sollten Menschen mit chronischem Bluthochdruck im Ramadan fasten? Was ist ein „Morbus Mediterraneus“? Und: Wie wird man eigentlich Arzt? Über Instagram und Tiktok rufen die „Impfdocs“ aber immer wieder zur Impfung auf.

Mit ihren Videos wollen die „Impfdocs“ auf Augenhöhe aufklären und zum Impfen motivieren. „Viele haben keinen Hausarzt oder eine direkte Bezugsperson“, sagt Ahmad Ashraf.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Viele Reaktionen auch bei Tiktok; Es gebe nicht genügend Impfangebote, die Wartezeiten seien zu lang. Deshalb bieten die beiden seit einigen Wochen eigene Impfaktionen an, dazu gehört seit Mittwoch auch die Impfstation im MyZeil.

Kurz nach der Eröffnung läuft dort noch nicht alles rund: Die Impf-Interessierten stehen vor den Kabinen und wissen nicht, welche die richtige ist. „Entschuldigung, die Nummerierung fehlt noch. Die Nummern sollten eigentlich heute geliefert werden“, sagt Tariq Qazi und verteilt die Interessierten auf die Kabinen. Dann wird geimpft: Drei Ärzte führen die Aufklärungsgespräche, zwei Arzthelferinnen setzen die Spritzen.

Mehr zum Thema 1/

Die erste Impfung der „Impfdocs“ im MyZeil geht an Patrick Andrei. Er bekommt die Auffrischungsimpfung. Eigentlich habe er zwar bei seinem Hausarzt Mitte Januar einen Impftermin, aber ein Freund habe ihm die „Impfdocs“ empfohlen. „Ich finde gut, dass das Impfen an verschiedenen Locations stattfindet. Für mich ist das hier direkt um die Ecke“, sagt Patrick Andrei. Auch Silvia Garcia hat eine der ersten Impfungen bekommen. Die Sporttrainerin nutzt dafür ihren Urlaub. „Gleich kann ich noch etwas bummeln und dann entspannt nach Hause.“

Die Impfstation im zweiten Obergeschoss des MyZeil ist werktags von 12 Uhr an und am Wochenende von 10.30 Uhr an geöffnet. Sie schließt um 20 Uhr. Interessierte können über die Internetseite impfdocs.de Termine buchen oder spontan vorbeikommen. Die Impfstation soll es zunächst für drei Monate geben. Ob das Angebot verlängert wird, sei davon abhängig, ob nach der Auffrischungsimpfung weitere ­Impfungen empfohlen werden, sagt Ahmad Ashraf.