Der Kampf gegen Krebs wird seit vielen Jahren mit Operationen, Impfungen und Medikamenten, Chemo- und Strahlentherapien geführt. Jünger ist der Ansatz, die körpereigene Abwehr mit einer Immuntherapie zu stärken. Am Nordwestkrankenhaus in Frankfurt konnte damit ein Mann mit fortgeschrittenem Prostatakrebs geheilt werden – mit einem Verfahren, das bisher hauptsächlich bei Brust- oder Hautkrebs als erfolgversprechend galt. Der Behandlungserfolg war so ungewöhnlich, dass er einen Einzelfallbericht im „Journal for Immunotherapy of Cancer“ im Dezember 2022 wert war.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Mann, über dessen Krankheitsgeschichte die Chefärztin der Onkologie, Elke Jäger, und ihr Team berichten, ist nun schon seit mehr als vier Jahren tumorfrei. Dass die Krebsforscherinnen erst jetzt über diesen Erfolg berichten, hat mit dem Verlauf der Krankheit zu tun. Vor der Immuntherapie wuchsen Weichteilmetastasen, und der Tumormarker PSA, der die Krankheitsaktivität anzeigt, stieg an. Nach der Behandlung entwickelten sich sämtliche Metastasen vollständig zurück und der PSA-Wert sank dauerhaft unter 0,01 Nanogramm je Milliliter ab. In diesem Fall „gehen wir tatsächlich davon aus, dass dieser Patient geheilt ist, obwohl es das in so fortgeschrittenen Krankheitssituationen kaum gibt“, sagt die Chefärztin.