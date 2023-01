Frankfurter Immobilienmarkt : Wohnungspreise sinken erstmals wieder

Um die Entwicklung auf dem Frankfurter Immobilienmarkt treffend beschreiben zu können, muss Michael Debus das Jahr 2022 in zwei Hälften teilen: In den ersten sechs Monaten des Jahres sei die Situation fast wie immer gewesen, sagte der Vorsitzende des Frankfurter Gutachterausschusses für Immobilienwerte. Es wurden Wohnungen, Häuser und Grundstücke in erheblichem Umfang verkauft. In der zweiten Jahreshälfte brach der Markt dann aber ein. „Die Preise für Eigentumswohnungen waren zum Teil niedriger als 2021“, so Debus bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das ist ungewöhnlich, denn in den vergangenen Jahren kannten die Beobachter des Marktes für Eigentumswohnungen nur steigende Preise. Jetzt weist die Jahresbilanz, die auf den notariell beurkundeten Kaufverträgen beruht, erstmals ein Minus von rund fünf Prozent aus. Im Schnitt kostete eine Wohnung in Frankfurt 6150 Euro pro Quadratmeter, das sind 340 Euro weniger als im Jahr zuvor. Gegenüber 2013 bedeutet das aber immer noch eine Verdoppelung der Preise.