Feier im Grüneburgpark : Endlich wieder „Abisaufen“

Die Abiturienten sind zurück im Grüneburgpark in Frankfurt. Wegen Corona ist die traditionelle Party in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen, doch nun ist wieder da. Viele Schüler wollen nach dem Abitur hinaus in die Welt.

Alles ist vorbereitet für den großen Sturm auf die untere Wiese des Grüneburgparks in Frankfurt. Die Stadtpolizei patrouilliert schon Stunden, bevor sich die ersten Feierlustigen überhaupt blicken lassen. Die Spielplätze am Rand sind eingezäunt wie Festungen. Ein Schild nennt den Grund: „Wegen der Abiturfeier bleibt der Spielplatz bis Freitag geschlossen.“ Das Toilettenhaus am Eingang des Parks wurde ebenfalls abgesperrt. Am Rand der Wiese stehen dafür große Mülltonnen und Toilettenkabinen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Einmal im Jahr gehört der Grüneburgpark im Westend den Abiturienten. Auf der unteren Wiese wird dann das Ende der Prüfungen traditionell mit einer großen Abiparty gefeiert, die von den Schülern entwaffnend offen auch als „Abisaufen“ bezeichnet wird.

Wer Chemie als Grund- oder Leistungskurs hatte, der hat am Mittwoch seine letzte Klausur geschrieben. Das dürften zwar die wenigsten sein, aber es ehrt die Mitschüler, die schon etwas länger fertig sind, dass sie mit dem großen Gelage warten, bis auch die Letzten die Strapazen hinter sich haben und endlich unbeschwert feiern können. Wegen der Abstandsregeln in der Corona-Pandemie war das „Abisaufen“ in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Umso größer war in diesem Jahr bei manchen die Vorfreude.