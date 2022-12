Promotionsprogramm : Im dualen System auf dem Weg zur Professur

Franziska Weiser ist schon zweigleisig gefahren, bevor sie Verkehrsexpertin wurde. Die 29 Jahre alte Rüsselsheimerin hat Internationales Wirtschaftsingenieurwesen berufsbegleitend studiert und sich zur Bürokauffrau ausbilden lassen. Inzwischen leitet sie beim TÜV Rheinland ein Team, das sich mit „Future Mobility Solutions“ beschäftigt – und gleichzeitig schreibt sie an der Frankfurt University of Applied Sciences ihre Doktorarbeit.

In drei Jahren, wenn sie mit der Promotion fertig ist, kann Weiser ihre Karriereweiche in zwei Richtungen stellen: Sie könnte beim TÜV eine Führungsposition anstreben oder sich auf eine Professur bewerben. Möglich macht dies ein neues Karriereformat, das die Frankfurt University geschaffen hat: Ausgewählte Nachwuchsforscher mit Berufserfahrung arbeiten je zur Hälfte bei einem externen Partner und an der Hochschule, wo sie ihre Dissertation schreiben und Studenten unterrichten. So erfüllen sie am Ende alle drei Voraussetzungen, die für die Berufung als Professor an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften nötig sind: Sie haben den Doktortitel, mindestens drei Jahre Berufspraxis außerhalb der Hochschule und Kenntnisse in der Lehre.

„Das Beste aus beiden Welten“

Knapp sieben Millionen Euro erhält die Frankfurter Hochschule aus dem Bund-Länder-Programm „FH-Personal“, um neue Wege zur Rekrutierung von Professoren zu beschreiten. Die Förderung ist hochwillkommen, denn bis zum Jahr 2027 hat die Frankfurt University nach Angaben von Christoph Rosenbusch, Leiter der Planungsabteilung, 120 Stellen dieser höchsten Qualifikationsstufe neu zu besetzen. Eine herausfordernde Aufgabe, weil die Hochschule als Arbeitgeber nicht immer mit den Gehältern konkurrieren kann, die in der Wirtschaft gezahlt werden. Das betrifft laut Rosenbusch vor allem Informatik, Ingenieur- und Rechtswissenschaften. Auch in erst kürzlich akademisierten Disziplinen wie der Hebammenkunde sei es schwierig, geeignete Kandidaten zu finden.

Würde es Christian Stumpf nur ums Geldverdienen gehen, könnte er seine Karrierepläne weiterhin ausschließlich bei seinem Arbeitgeber Jones Lang LaSalle oder einem anderen Immobiliendienstleister verfolgen. Für den 38 Jahre alten studierten Architekten stand aber früh fest, dass er den Doktorgrad erwerben will. Zudem kann er sich nach jahrelanger Tätigkeit im selben Unternehmen einen Berufswechsel vorstellen. Wie Franziska Weiser wurde er auf das Praxis-Promotionsprogramm aufmerksam gemacht und stellte sich einem zweistufigen Auswahlverfahren, das aus einer schriftlichen Bewerbung und einem Gespräch besteht. Jetzt befasst sich Stumpf wissenschaftlich mit einer Frage, die ihn auch in seinem Arbeitsalltag umtreibt: Wie können Firmen die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten berücksichtigen, wenn sie neue Bürokonzepte entwickeln?

Weisers Dissertation hat ebenfalls einen engen Bezug zu ihrer bisherigen Tätigkeit. Beim TÜV entwickelt sie eine digitale Plattform, über die Carsharing-Nutzer datenschutzkonform Informationen austauschen können. An der Frankfurt University untersucht sie nun, ob neue Verkehrskonzepte wie Carsharing das Mobilitätsverhalten auch in kleineren Städten wie Rüsselsheim oder Eltville verändern können. Für Weiser ist das „die perfekte Fortsetzung davon, wie ich bisher studiert habe“. Da sie neben ihrer Arbeit an der Hochschule weiterhin in Teilzeit beim TÜV tätig sein könne, sehe sie in dem neuen Programm „das Beste aus beiden Welten kombiniert“.

Fester Bestandteil der Hochschulwelt ist neben der Forschung die Lehre. Stumpf leitet am Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik einen Kurs mit dem Titel „Nutzerbedarfsanalyse im Bauwesen“. Weiser vermittelt im Studium generale Wissen über Mobilität; in diesem Semester befasst sie sich mit E-Mobilität. Beide unterrichten je zwei Semesterwochenstunden und teilen sich die Lehrtätigkeit mit ihren Professoren.

Garantie auf Professur gibt es nicht

Stumpf und Weiser sind zwei von derzeit vier Teilnehmern des Praxis-Promotionsprogramms. Nach Worten von Abteilungsleiter Rosenbusch sollen zwei weitere Stellen ausgeschrieben werden. Auch praxisnahe Postdoktorandenstellen will die Frankfurt University vergeben. Zudem beruft die Hochschule Praktiker auf kooperative Professuren. Zwei solche Lehrstühle sind Rosenbusch zufolge bereits vergeben, einen hat der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, inne.

Bei den Doktoranden beschränkt sich die Zusammenarbeit mit externen Partnern unter Umständen nicht auf die jeweiligen Arbeitgeber. Immobilienfachmann Stumpf wird auch von einem Universitätsprofessor betreut, weil die Frankfurt University in seinem Fach kein Promotionsrecht hat. Weiser hingegen gehört zum Promotionszentrum Mobilität und Logistik, das die Frankfurt University gemeinsam mit den Hochschulen Rhein-Main und Fulda betreibt.

Eine Garantie, dass sie und Stumpf direkt nach Erwerb des Doktortitels auf eine Professur berufen werden, gibt es nicht. „Die Stellen werden öffentlich ausgeschrieben, und es gilt das Prinzip der Bestenauslese“, stellt Rosenbusch klar. „Die Leute, die aus dem Programm kommen, haben aus meiner Sicht exzellente Voraussetzungen, aber der Wettbewerb ist offen.“

Klar im Vorteil sind die Praxis-Promovenden vor allem dann, wenn die Ausschreibung einer Professur auf ihr Spezialgebiet zugeschnitten ist. Und sollte es trotzdem nichts werden mit dem Lehrstuhl, bleibt ihnen immer noch der bisher ausgeübte Beruf. „Ich finde die Perspektive auf eine Professur sehr spannend“, sagt Stumpf, „aber ich könnte auch bei meinem bisherigen Arbeitgeber weitermachen.“