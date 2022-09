Krise des Rundfunks : Der moralische Kompass im Fall RBB

Die Äußerung von Friedrich Merz auf dem CDU-Bundesparteitag fand Florian Hager nicht lustig. Im Gegenteil. Er fand die Aussage „schwierig“, wie er sagt. Es habe für viele wie eine latente Drohung geklungen, als der CDU-Vorsitzende sagte, man werde sich mit den 58 akkreditierten Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Laufe des Tages schon „liebevoll beschäftigen“. Dass Merz damit auf die Schlesinger-Affäre anspielte, war jedem klar. Dass er damit provozieren wollte, auch. Doch die Frage, die wohl noch länger in der öffentlichen Debatte bestehen bleibt, ist die: Wie viel RBB steckt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt? Und bezogen auf Hessen: Wie viel davon steckt im HR?

Hager ist nicht verlegen um Antworten. Dem Intendanten des Hessischen Rundfunks bleibt auch nicht viel anderes übrig als die Flucht nach vorn. Am Montagabend sprach er mit F.A.Z.-Herausgeber und Vizepräsident des Frankfurter Presseclubs, Carsten Knop, in den Räumen dieses Vereins über die wohl größte Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: über schwindende Akzeptanz, was die Zahlung der Rundfunkgebühren betrifft, die Forderung nach einer Zusammenlegung öffentlich-rechtlicher Sender. Und nicht zuletzt ging es um die Kritik an der Objektivität der Berichterstattung.

Krisenmanager wider Willen

Hager, der seit März Intendant des Hessischen Rundfunks ist, macht kein Geheimnis daraus, dass er sich den Beginn seiner Amtszeit anders vorgestellt hat. Doch nun ist er Krisenmanager – und sagt, ohne Transparenz komme man aus dieser Situation nicht heraus. Die Frage, „wo im Fall RBB der moralische Kompass ist“, stelle sich „auch ohne die juristische Dimension“, die noch völlig offen sei. In keinem „Regelwerk kann man hundertprozentige Sicherheit herstellen“, aber so, wie es beim RBB gehandhabt worden sei, „würde es beim HR nicht passieren können“.

Angesichts der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem RBB bleibt die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk umstrukturiert werden muss. Hager sagte, sicherlich gebe es Potential. Doch an vielen Stellen befinde man sich schon in einer Kooperation. So teile sich der HR unter anderem Übertragungswagen mit dem SWR.

Inflation und Vertrauenskrise

Angetreten war Hager, wie er sagte, um den Sender weiter zu digitalisieren und um neue Ausspielkanäle zu ent­decken und „nutzerorientierter“ zu werden – das ist eines der wohl wenigen Ziele, die den Sender mit einer Tageszeitung eint. „Wir müssen dahin kommen, allen Bürgern ein Angebot zu machen“, sagt Hager, der damit auch die Jüngeren meint und weiß, dass zusätzlich zur Vertrauenskrise nun auch die Inflation hinzukommt, die ihm finanziell noch weniger Spielraum für neue Formate des Senders lässt.

Und dann ist da noch der Vorwurf des angeblich nicht mehr vorhandenen Qualitätsjournalismus: der „Lügen­presse-Vorwurf“, der Hager umtreibt. Er sagt: „Da sitzen wir alle in einem Boot.“ Dabei könne auch „die ARD nicht einfach so gesteuert werden“. Für die F.A.Z., konstatierte Knop, könne man gar nicht genug betonen, dass diese Zeitung einer Stiftung gehöre und somit tatsächlich völlig unabhängig sei. Man müsse das nur immer wieder ­erklären.