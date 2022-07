Außergewöhnliche Waffeln : Fluffiges aus Fernost bei Hoja

In Taiwan sind Waffeln mit besonderen Füllungen längst ein Streetfood-Klassiker. Mit Taro-Püree, Matcha-Streuseln oder Frischkäse gefüllt werden sie verkauft. Nun hat auch in Frankfurt ein erster taiwanesischer Waffelladen aufgemacht.

Aus dem Fenster in den Mund: Das „Hoja“ ist so klein, dass die Waffeln nur zum Mitnehmen verkauft werden können. Bild: Ilkay Karakurt

Viel Platz ist in der Küche nicht, gerade einmal zwölf Quadratmeter misst der Raum. Vorne steht Mario Mendeš und kümmert sich um die Tees: Oolong-Tee mit Lavendelnote, Apfel-Zimt-Schwarztee, Hibiskus-Schwarztee, wahlweise mit oder ohne Tapioka-Perlen. Hinter ihm ist Chih-Ching Lee am Werk. Erst gibt sie einen Klecks Teig in das Waffeleisen mit Herzformen, dann kommt die Füllung dazu, schließlich ein zweiter Teigklecks. Sie schließt das Waffeleisen, dreht das Ganze einmal im Kreis, und ein paar Augenblicke später liegen sie da: fluffige Waffeln mit knusprigem Rand, wie sie in Lees Heimatland Taiwan gerne gegessen werden. „Ji Dan Gao“ werden die Waffeln dort genannt.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Hoja Taiwanese Waffle & Drinks“ heißt der kleine Laden, der auf der Leipziger Straße im Frankfurter Stadtteil Bockenheim vor einigen Wochen eröffnet hat. Verkauft wird aus dem Fenster heraus, bisher ausschließlich zum Mitnehmen. Das Lokal ist das erste Geschäft für taiwanische Waffeln in der Stadt. „Hoja“ bedeutet „lecker“.