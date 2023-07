Mehrere tausend Teilnehmer starten am Sonntag in Frankfurt beim Ironman. Auch Anja Göttker-Schnetmann, das Hartlieb-Duo und Mounsif Chtaiti. Sie haben unterschiedliche Wege zum Triathlon hinter sich.

Die Debütantin

„Wenn man sich viel unter Verrückten bewegt“, sagt Anja Göttker-Schnetmann lachend, „kommt einem das eigene Tun gar nicht mehr so verrückt vor.“ Hätte die Frankfurterin vor wenigen Jahren in eine Glaskugel blicken dürfen und sich darin in der Zukunft emsig für einen Ironman trainieren sehen, sie hätte es als absurdes Hirngespinst abgetan. Doch nun steht sie an diesem Sonntag tatsächlich an der Startlinie, gibt ihr Debüt über die Triathlon-Langdistanz und wird wohl um die 13 Stunden am Stück schwimmend, radfahrend und laufend ihre Grenzen verschieben. Wie das möglich geworden ist? „Ich war eine Couch-Potato, die wegen Rückenproblemen mit dem Schwimmen angefangen hat.“

Im Kraulkurs sei sie auf begeisterte Triathleten gestoßen, die sie „in diese Richtung gestupst“ hätten. Als sie, die bis dato 30 Jahre lang ihre Freizeit auf Flugplätzen beim Segelfliegen verbracht hatte, richtig loslegen wollte, schlossen die Bäder wegen Corona. Daraufhin kaufte sie sich ein Rennrad und trainierte „wie eine ­Irre“. Die Ausfahrten wurden zu ihrer persönlichen Flucht aus dem Pandemiealltag. „Zu dieser Zeit ist es ein bisschen eskaliert“, sagt die Achtundvierzigjährige schmunzelnd. Noch im Jahr 2020 debütierte die Spätstarterin bei einem Duathlon (Laufen und Radfahren) in Büdingen und wagte sich im selben Jahr sogar schon in der Nähe von Berlin an einen 70,3-Kilometer-Wettkampf.