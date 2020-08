Hitzewelle in Frankfurt : Die schwitzende Stadt

Ein bisschen wie in der Karibik: Wer am Wochenende im Brentanobad nach Abkühlung suchte, wurde auch am Rande des großen Beckens fündig. Bild: Aders, Hannah

Am Walther-von-Cronberg-Platz tun die Menschen am Samstagnachmittag einfach so, als wäre er eine Art Strand. Sie haben ihre Handtücher und Picknickdecken auf dem Pflaster ausgebreitet, Gartenstühle aufgebaut und Kinderwagen geparkt. Gut zwei Dutzend Kinder stehen in der Fontäne, die kühlendes Nass auf sie herunterprasseln lässt. Weil die Frankfurter Wasserspielplätze wegen der Pandemie stillstehen, hat sich der randlose Brunnen, der sein Wasser mal in diese, mal in die andere Richtung schießt, zum beliebten Ausflugsziel für Familien entwickelt. Immer mal wieder hört er für ein paar kurze Momente auf zu spritzen – und wenn er dann wieder angeht, kreischen die Kinder vor Freude. Die Wetter-App zeigt 36 Grad.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Auch auf der Zeil wird an diesen brütend heißen Tagen ein Brunnen gekapert. Im Wasser des marmornen Brockhaus-Brunnens spielen die Kleinen, manche nackt, andere in Unterwäsche, ein Mädchen ist in voller Bekleidung hineingetaucht. Kurz nach ihr steigt eine Frau im wallenden Sommerkleid in das Wasser, tunkt ihr Stoffhütchen in den Brunnen und setzt sich das tropfende Ding wieder auf den Kopf. Im Kampf gegen die Wärme erweisen sich manche als erfinderisch.

Treffpunkt am Wasser

Tropenhitze, Hundstage, Affenhitze: Es gibt viele Begriffe für das, worunter die Frankfurter gerade ächzen. Und es ist tatsächlich kaum zum Aushalten. Wer mit dem Rad durch die Stadt fährt, wird von der heißen Wind fast erschlagen, die Finger quellen auf, der Schweiß rinnt, die Kleider kleben auf der Haut. Dass die Hitze sich in den Innenstädten, wo Beton und Asphalt besonders durchgängig den Boden verschließen, wo kaum Luftschneisen sind, am heftigsten ausbreitet, ist eine Binsenweisheit. An diesem Wochenende kann man spüren, was das bedeutet. Und wie es sich auf das Stadtbild auswirkt.

Denn überall, wo man vorbeikommt, am Roßmarkt, auf der Freßgass, der Leipziger Straße, der Berger Straße, ist es deutlich leerer als sonst. Selbst am Mainufer ist kaum etwas los. Jene, die es trotz der Hitze dorthin zieht, sind meist auf dem Wasser: Eine Traube Stand-up-Paddler schippert knapp hinter der Maininsel, einige Motorboote sind unterwegs. Auf dem Uferweg trottet ein Junggesellenabschieds-Trupp vorbei. Der aus der Gruppe, der bald heiraten wird, hat einen knallroten Kopf und quatscht die wenigen Passantinnen, die er dort erwischt, an. Witzig findet das keine von ihnen.

Sehnsucht nach der Abkühlung

Einer der Sehnsuchtsorte dieses Wochenendes liegt in Rödelheim: das Brentanobad. Hinein kommt nur, wer vorher ein Online-Ticket gekauft hat. Drei Jungs, in Adiletten und weiten Shorts, mit Baseballkappen auf dem Kopf, versuchen es trotzdem. „Wir sind extra aus Darmstadt gekommen“, sagen sie zu der Frau im Kassenhäuschen. Doch die lässt sich nicht erweichen. Die Corona-Hygieneregeln kennen keine Ausnahmen.

Voll ist es im Bad auch so. Aber auch sehr entspannt. Die Glücklichen, die es dorthin geschafft haben, glänzen durch Gelassenheit. Kaum einer schwimmt Bahnen, die meisten wollen sich nur abzukühlen. Das Wasser ist 24 Grad warm, lässt einen aber trotzdem leicht frösteln. Ansonsten machen die Leute, was man im Freibad eben so macht: Karten spielen, am Beckenrand promenieren, Plastiktiere aufpusten, Melonen zerteilen und verspeisen. Früh wieder nach Hause will niemand. Bis kurz vor Badeschluss bleiben die Wiesen und das Becken gut bevölkert.

Auf den Straßen kehrt das Leben erst mit der Dunkelheit zurück. Auf den Restaurantterrassen, vor den Kneipen, auf den Bänken und den Plätzen sammeln sich die Gruppen. Bei „Eis Christina“ im Nordend stehen um zehn Uhr am Abend beinahe 50 Kunden brav in der langgezogenen Schlange. Aus einer Bar um die Ecke erklingt „California Dreaming“ von der Hippie-Band The Mamas & The Papas. Das wäre jetzt wirklich ein Traum: In Los Angeles werden an diesem Wochenende deutlich angenehmere Temperaturen gemessen – nur bis 27 Grad.