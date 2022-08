Hitze und Trockenheit : Auch Städte sind von Waldbränden bedroht

Aktualisiert am

Die Hitzebrände in diesem Sommer bedeuten eine extreme Belastung für Feuerwehrleute, sagt Harald Popp. Der ­Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes geht davon aus, dass die Feuergefahr noch weiter steigt – und das nicht nur in abgelegenen Wäldern.

Herr Popp, wie ist die Waldbrandlage in Hessen gerade?

Normal ist die Situation aktuell nicht. Zu den normalen Einsätzen, die die Feuerwehren tagtäglich absolvieren, kommen zusätzlich rund 180 Waldbrände dazu. Da wird es momentan schon stressig.

Müsste man die Situation dann nicht als „extrem“ bezeichnen?

Ich denke, die Anzahl der Einsätze sagt das schon aus. Das ist eine relativ hohe Zahl, die zusätzlich durch Waldbrände und Vegetationsbrände auf die Feuerwehren zugekommen ist.

Gab es schon Brandopfer in Hessen?

Es gibt verletzte Einsatzkräfte. Aber Tote sind mir, zum Glück, nicht bekannt.

Das verheerende Feuer in Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg vor wenigen Tagen ist inzwischen zwar gelöscht. Aber wie entwickelt sich die Lage in anderen Regionen Hessens?

Die Situation ist nach wie vor angespannt, weil die Waldbrände sich nicht nur auf den Bereich Darmstadt-Dieburg beschränken. Vergangene Woche erst gab es einen sehr starken Brand im Lahn-Dill-Kreis. Die Waldbrände erstrecken sich eigentlich über ganz Hessen.

Welche Regionen sind momentan am meisten betroffen?

Münster, Darmstadt-Dieburg und Haiger im Lahn-Dill-Kreis. Bis jetzt waren das die größten Einsätze.

Hat Hessen denn für solche Extremlagen genügend Feuerwehrleute?

Ja. Wir haben in Hessen rund 71.000 freiwillige Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung und rund 2500 Feuerwehrbeamte bei der Berufsfeuerwehr. Bisher war das ausreichend.

Wird die Waldbrandgefahr in bestimmten Regionen in Zukunft zunehmen?

Es geht nicht nur um Vegetations- und Waldbrände, die wir haben, sondern auch um Hochwasser nach länger andauernden Regenfällen. Und Regen war für diese Woche prognostiziert. Aber bis jetzt ist Hessen ja davon verschont geblieben.

Hilft es schon, wenn es mal zwei Tage hintereinander regnen würde, oder müsste der Regen besonders stark und lang andauernd sein?

Diese Frage kann nicht so pauschal beantwortet werden. Das hängt mit der Bodenbeschaffenheit zusammen. Wenn es zwei Tage durchregnen würde, würde das die Brandgefahr natürlich senken.

Was passiert denn, wenn wir in den nächsten Wochen weiter kaum Regen bekommen?

Die Waldbrandgefahr wird noch mehr steigen. Durch die noch weiter anhaltende Trockenheit ist es natürlich vorauszusehen, dass die Einsätze nach wie vor erhalten bleiben. Zum Waldbrand oder Vegetationsbrand kommen jetzt noch Brände dazu, bei denen nachts auf einmal Strohballen gebrannt haben.

Wie sehr belastet all dies die Feuerwehrleute?

Immens. Der eigentliche Feuerwehreinsatz ist ohnehin eine körperliche Herausforderung. Aber wenn dann noch Lufttemperaturen zwischen 30 und 40 Grad dazukommen und dazu noch die Hitze des Feuers, das bekämpft werden soll, wird die Anstrengung für unsere Einsatzkräfte noch größer.

Beschreiben Sie doch mal bitte, wie derzeit der Alltag einer Einsatzkraft aussieht.

Beim Waldbrand ist das stets schwierig zu sagen, weil vielfach die Einsatzstellen nicht direkt angefahren werden können. Das heißt, es steht kein befahrbarer Weg zur Einsatzstelle zur Verfügung. Also müssen die Feuerwehrleute in voller Ausrüstung dorthin zu Fuß vorgehen, teilweise durch unwegsames Gelände. In den Wäldern steht normalerweise kein Löschwasser zur Verfügung. Das bedeutet, es muss über lange Wegstrecken, die teilweise mehrere Kilometer sein können, befördert werden: Schläuche müssen verlegt und Pumpen eingesetzt werden. Das alles ist schon eine enorme körperliche Belastung. Und wenn der Brand dann massiv ist, dauert der Einsatz länger.