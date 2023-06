Im Herzen des Betriebs liegt leichter Maschinenölgeruch in der warmen Luft. Je tiefer man steigt, desto wärmer wird es, wie im Bergwerk. Dass man gern von der „Theatermaschine“ spricht und damit den ganzen Betrieb, auch die Kunst, meint, liegt an solchen Maschinen. Im Gegensatz zu vielem anderen jenseits des Zuschauerraums der Oper Frankfurt läuft sie, buchstäblich, wie geschmiert. Und sie würde das, nach allem, was die Fachleute wissen, auch noch Jahrzehnte tun. Wer das Gebäude vom Foyer, von den Besuchersesseln aus sieht, ahnt kaum, wie groß das Flickwerk ist, mit dem die Theatermaschine am Laufen gehalten wird. Auf der Ebene minus 2 aber arbeitet reibungslos das auf Schienen gebaute große Laufwerk der Drehbühne. Um sie herum sieht man einen Teil des alten Mauerwerks von 1902. Und das gehört schon zum Problem.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



„Alte Eisenbahntechnologie, die geht nicht kaputt“, sagt der technische Direktor der Städtischen Bühnen, Olaf Winter. Außerdem sei diese historische Bühnenform viel effizienter, erklärt er: Dank der Drehbühne, die fest eingebaut und nicht einfach nur eine aufgesetzte Drehscheibe ist, kann ohne hohen Personalaufwand, sehr ökonomisch, alles, was auf der Bühne Platz finden soll, transportiert werden. Weshalb die Drehbühne, 1950/51 erstmals eingebaut und seinerzeit die größte Europas, kein Luxus sei. Sie sei verlässlicher als eine sogenannte Kreuzbühne, wie sie das benachbarte Schauspiel im Großen Haus hat. Wenn es nach Winter geht, müsste es diese Bühnenform weiter geben. Von der Milliarde für einen Neubau der Städtischen Bühnen, die nun veranschlagt wird, sei nur etwa ein Fünftel, also 200 Millionen Euro, für die Ausstattung der Bühne vorgesehen, hebt er hervor.