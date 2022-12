Legendäres Hotel in Frankfurt : „Hessischer Hof“ an Investoren verkauft

Es geht doch weiter. Die Befürchtung, dass das „Grandhotel Hessischer Hof“ und die berühmte „Jimmy’s Bar“ für immer geschlossen bleiben würden, bewahrheitet sich nicht. Im September 2020 hatte die Nachricht, dass die Auswirkungen der Pandemie die Schließung der Institution erforderlich machten, für Schlagzeilen in ganz Deutschland gesorgt. Nun wird die Nachricht vom Verkauf und der geplanten Wiederöffnung für nicht weniger Aufsehen sorgen. Denn der Dalai Lama war hier ebenso zu Gast wie das belgische Königspaar; 68 Jahre lang war keine Frankfurter Messe ohne die Übernachtungsmöglichkeit und den Absacker in „Jimmy’s Bar“ vorstellbar. So soll es wieder werden: Denn die Peakside Capital Advisors AG hat das Grandhotel und eine angrenzende Büroimmobilie von der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen erworben.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass das ,Grandhotel Hessischer Hof‘ als Hotelbetrieb erhalten bleibt und wir mit Peakside einen geeigneten Käufer gefunden haben, dessen Vorstellungen und Pläne uns von Anfang an überzeugt haben“, wird Donatus Landgraf von Hessen in einer Mitteilung zitiert, die der F.A.Z. vorliegt. Froh sei er auch, dass nun „die wunderbare Erfolgsgeschichte des Hauses“ fortgeschrieben werden solle.

Zur Schließung hatte es noch geheißen, dass Frankfurt für Hotels aktuell und perspektivisch ein schwieriges Umfeld sei. Offenbar hat sich die Situation aufgehellt, auch wenn die Verhandlungen dem Vernehmen nach nicht einfach waren. Bis zum Beginn der Corona-Krise hatte sich das Hotel, in Sichtweite bedrängt von Konzern-Giganten wie dem Marriott, dem Maritim am Messegelände und in direkter Nachbarschaft von spanischer Preiswert-Konkurrenz, auf dem Markt behauptet. Das einzige privat geführte Luxushotel in der Stadt war in dieser die etwas andere Adresse.

„Eine Institution der Frankfurter Luxushotellerie“

Das Haus an der Friedrich-Ebert-Anlage wurde 1952 an der Stelle des Stadtpalais von Wolfgang Prinz von Hessen errichtet. Die Immobilie wurde in den Jahren vor der Schließung erst noch mit großem Aufwand saniert. Sie verfügt über 121 Zimmer und Suiten, eine 180 Quadratmeter große Präsidenten-Suite, elf Veranstaltungsräume, ein Restaurant, die Bar, vier Terrassen, einen Wintergarten, einen Spa- und Fitnessbereich mit Blick über die Frankfurter Dächer und 80 Stellplätze für Autos. Die angrenzende Büroimmobilie umfasst 560 Quadratmeter und ist an zwei Mieter vermietet. Sie soll nach deren Auszug saniert und neu vermietet werden.

„Das Grandhotel Hessischer Hof war eine Institution der Frankfurter Luxushotellerie – und das soll das Haus auch wieder werden. Wir planen eine Sanierung und Repositionierung mit neuem Betreiber“, wird Boris Schran, Managing Partner von Peakside, in der Mitteilung zitiert. Man sei schon in ersten Gesprächen mit möglichen Betreibern und habe zu den Plänen „positives Feedback“ erhalten.

Darüber hinaus plane man „zeitnah“ die Wiederbelebung von „Jimmy’s Bar“, einer Legende des Frankfurter Nachtlebens. Denn schon lange vor dem Frankfurter Bar-Boom war „Jimmy’s“ der Ort, an dem sich nachts die Leute trafen, die nicht schlafen wollten: Römer-Politiker nach Stadtverordnetenversammlungen, Köche nach der Arbeit, Müßiggänger, Salonlöwen, mittendrin der legendäre Barchef Andrès Amador. Viele Geschäfte wurden bei ihm begossen, zu Buchmessen-Zeiten soll ein Verleger vor der Theke einmal spontan einen Salto gemacht haben.

Peakside ist ein europäisches Investment-Managementunternehmen und verwaltet nach eigenen Angaben ein Immobilienvermögen von mehr als 1,4 Milliarden Euro für institutionelle Anleger und hat bisher insgesamt Immobilien im Wert von mehr als 4,1 Milliarden Euro für seine Anleger erworben. Das Investitionsspektrum umfasse dabei Anlagen in Projektentwicklungen und Bestandsgebäude, in Einzelimmobilien, in Portfolios sowie ganze Immobilienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, Zug, Warschau, Prag und Luxemburg.

Die Dachmarke „Prinz von Hessen“ wiederum umfasst alle touristischen und gastronomischen Untermarken der Hessischen Hausstiftung und der Kulturstiftung des Hauses Hessen. Flaggschiff ist das Schlosshotel Kronberg im Taunus. Außerdem zählen das Weingut Prinz von Hessen im Rheingau sowie Gut Panker mit dem Hotel und Restaurant Ole Liese, einem traditionsreichen Trakehner-Gestüt und Landwirtschaft in Schleswig-Holstein, zum Portfolio. Die Hausstiftung und die Kulturstiftung, zu der das Schlossmuseum Fasanerie gehört, pflegen das Erbe des Hauses Hessen. Vorstandsvorsitzender beider Stiftungen ist Donatus Landgraf von Hessen.