Generalstaatsanwalt Kunze : „Dieser Fall ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig “

Zurück an alter Wirkungsstätte: Torsten Kunze war zwischen 2016 und 2018 schon einmal in Frankfurt, damals als Vertreter des Generalstaatsanwalts. Bild: Lucas Bäuml

Torsten Kunze ist Hessens neuer Generalstaatsanwalt. Im Interview spricht er über den Korruptionsskandal in seiner Behörde, die Kritik an der Anklage gegen den „NSU 2.0“, neue Formen des Extremismus und Forderungen an die Politik.