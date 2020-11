Frankfurter Ordnungskräfte : „Mehr Polizisten so schnell nicht verfügbar“

Nach den Attacken auf Polizeibeamte am vergangenen Wochenende in Frankfurt sind am Dienstag fünf Ermittlungsverfahren gegen Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren eingeleitet worden. Sie gehörten zu den neun Festgenommenen, die am späten Samstagabend Polizisten mit Flaschen, Steinen und Eiern beworfen haben sollen. Gegen die anderen vier habe sich der Tatverdacht bisher nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dauerten an.

Derweil diskutieren Politiker darüber, wie der Staat auf die Ereignisse reagieren sollte. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verknüpfte seine Forderung nach harten Strafen mit dem abermaligen Ruf nach zusätzlichen Polizeikräften von Bund und Land für Frankfurt, um die Corona-Regeln durchzusetzen. Die Präsenz von Ordnungskräften sei wichtig, um sicherzustellen, dass die Vorschriften akzeptiert würden: „Fehlende Kontrollen ermutigen nur die Verweigerer, die mit ihrem Verhalten die Schwächsten der Gesellschaft gefährden“, sagt Feldmann.

Mehr Polizeikräfte könnten mehr bewirken, meint auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Dass wir seit acht Jahren eine Zunahme von Angriffen auf Sicherheitskräfte haben, hat auch mit der Stärke der Polizei zu tun. Es macht einen Unterschied, ob wir mit einem oder vier Streifenwagen vorfahren“, sagt Andreas Grün, GdP-Vorsitzender in Hessen. Dass aber auf die Schnelle zusätzliche Kräfte für Frankfurt verfügbar wären, bezweifelt er. Die Personaldecke der Polizei sei grundsätzlich zu dünn, und aktuell seien auch noch mehrere Hundertschaften im Dannenröder Forst gebunden.

Innenministerium reagiert kritisch auf Anfrage

Im Wiesbadener Innenministerium reagiert man aus anderen Gründen reserviert auf die Forderung aus Frankfurt. Der offene Brief des Oberbürgermeisters an Innenminister Peter Beuth (CDU) hat bei diesem den Eindruck erweckt, „dass es sich in erster Linie um eine PR-Aktion handelt und nicht um ein an der Sache orientiertes Anliegen“. So steht es in einer Stellungnahme, die das Ministerium am Dienstag auf Nachfrage abgab. Die hessische Landespolizei helfe der Stadt Frankfurt schon seit Beginn der Pandemie bei den Kontrollen, ließ das Innenministerium wissen. Die öffentliche Präsenz der Polizei sei erhöht worden, seit März würden Streifenpolizisten unterstützend eingesetzt, an den Wochenenden seien es bis zu 30 zusätzliche Beamte.

„Die hessische Polizei hat von Beginn an ihren Beitrag dazu geleistet, damit die Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden“, so das Innenministerium. Zuständig für die Überwachung seien grundsätzlich aber die Kommunen. So wie die Landespolizei für bestimmte Kontrollen eine Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei oder von anderen Stellen der Landespolizei heranziehe, sei es einer Kommune freigestellt, ihrerseits für dringliche Aufgaben Personal aus anderen Bereichen abzuziehen.

Das geschehe längst, versichert der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU): Die Stadtpolizei konzentriere ihre Kräfte seit März voll und ganz auf die Corona-Kontrollen. Feldmanns Appelle in Richtung Wiesbaden und Berlin kommentiert der Dezernent zurückhaltend. Die Zusammenarbeit mit der Landespolizei funktioniere sehr gut, der Austausch sei eng. Und um zusätzliche Kräfte der Bundespolizei habe sich die Stadt nur deshalb bemüht, weil das Bundesinnenministerium eine solche Verstärkung angeboten habe. Wie gestern aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, plant die Bundespolizei nun tatsächlich, Frankfurt zu unterstützen, allerdings in „sehr überschaubarer Personalstärke“, wie es hieß.