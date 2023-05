Oberstaatsanwalt Alexander B. war Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und Leiter der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“. Im Sommer 2020 machte die Staatsanwaltschaft Frankfurt öffentlich, dass sie gegen ihn ermittle und er wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft sitze. Das Landgericht Frankfurt verurteilte ihn am 12. Mai 2023 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Richter waren nach vier Monaten Prozess zu dem Schluss gelangt, dass B. an dem Unternehmen eines Schulfreundes mitverdiente, welches in den Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Gutachten erstellte. Auch von einem zweiten Unternehmen, das er beauftragte, bekam er Schmiergeld. Allein im nicht verjährten Zeitraum zwischen 2015 und 2020 kassierte er dem Urteil zufolge insgesamt 277.000 Euro. Dem Land Hessen habe er zudem durch Untreuehandlungen einen Schaden von 583.000 Euro zugefügt. B. hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Herr Poseck, der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsverkündung von schweren Versäumnissen der Generalstaatsanwaltschaft und des hessischen Justizministeriums gesprochen und gesagt, dass man Alexander B. auf die Schliche hätte kommen können, wenn man nur richtig hingeschaut hätte. Stimmen Sie zu?