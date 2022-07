Waldbrände : Hessenforst warnt vor einem Teufelskreis

Extreme Trockenheit, die zu Waldbränden führt – und in den nächsten Tagen ist kein länger anhaltender Regen in Sicht. Hessens Wälder leiden unter dem Extremwetter, und die Bäume werden wohl weitere massive Schäden erleiden. Das hat Michelle Sundermann, Sprecherin des Landesbetriebs Hessenforst, im Gespräch mit der F.A.Z. gesagt. Sie warnt Spaziergänger davor, die Wege zu verlassen, denn etwa bei Buchen sei kaum zu erkennen, wenn der Baum bereits stark geschädigt sei. Die Försterin befürchtet zudem, dass es noch öfter im Wald brennen wird, und warnt vor einem beginnenden Teufelskreis in Hessens Wäldern. Die Probleme der vergangenen Jahre hätten sich nun noch einmal verschärft.

In den vergangenen Tagen hat es in Hessen aufgrund der extremen Trockenheit immer wieder gebrannt. Hunderte Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um die Feuer in den Wäldern zu löschen. Das Umweltministerium hatte bereits am Montag die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen, und die Feuerwehren im ganzen Land sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Eine Entspannung der Situation ist vorerst nicht in Sicht – im Gegenteil. „Ich fürchte, dass die Zahl der Waldbrände steigen wird. Wir haben bereits in der vergangenen Woche 65 Brände auf einer Fläche von zehn Hektar gehabt“, sagte Sundermann und ergänzte: „Am meisten deprimiert mich dabei, dass es in den allermeisten Fällen menschengemachte Waldbrände sind, wenn etwa jemand im Wald raucht oder ein Feuer macht. Ganz schlimm ist der Feuerteufel im Bereich des Forstamts Langen.“ Sundermann selbst wohnt am Waldrand in einem Holzhaus. „Ich habe am Wochenende zu meiner Familie gesagt, was machen wir eigentlich, wenn es hier brennt? Was nehmen wir mit“, berichtete sie und fügte an, dass sie über solch eine Gefahr bisher nie nachgedacht habe. Diese Zeiten seien vorbei. Die Familie werde jetzt einen Plan aufstellen, welche Dinge sie mitnehme, wenn es im Wald brenne und sie aus ihrem Haus fliehen müsse.

Seit 2018 zu wenig Wasser

Es braucht aber keinen Brand, um dem Wald zuzusetzen. „Der Zustand der hessischen Wälder ist weiter besorgniserregend. Aufgrund der Trockenheit haben sich die Probleme, die sich in den vergangenen Jahren angehäuft haben, nun noch einmal verschärft“, schilderte die Försterin die Situation. Seit 2018 gebe es zu wenig Wasser, und das habe sich auch im vergangenen Jahr nicht verbessert. „Die tieferen Wasserspeicher sind noch immer zu wenig gefüllt. Es ist einfach viel zu trocken“, sagte sie und stellte klar, dass der regenreiche Winter nicht ausgereicht habe, um das Grundwasser-Reservoir aufzufüllen. Das Ergebnis ist laut neuer Zahlen beunruhigend: Im hessischen Staatswald sind rund 39.000 Hektar geschädigt. Das sind mehr als zehn Prozent des insgesamt 342.000 Hektar großen Staatswaldes. Nicht erfasst in dieser Zahl sind kommunale und private Wälder. Die hessische Waldfläche ist in den Jahren von 2002 bis 2012 um rund 4800 Hektar gewachsen. Sundermann vermutet, dass derzeit laufende Zählungen belegen werden, dass die Fläche auch in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Die geschädigte Fläche könne dies jedoch nicht ausgleichen.

„Die Fichten wären spätestens jetzt abgestorben, aber die sind ja schon gar nicht mehr da“, sagte die Sprecherin. Die derzeitige Hitzewelle, die sich besonders stark in Südhessen auswirke, bedrohe nun alle Baumarten. Bei Buchen erkenne man dies erst im Nachhinein. „Bäume fördern durch ihre Leitungsbahnen einen kontinuierlichen Strom an Wasser, wenn dieser Strom abreißt, weil es nicht genug Wasser gibt, dann kommt Luft in die Leitungsbahnen, und das ist wie eine Embolie“, erklärte sie und warnte Spaziergänger davor, die Waldwege zu verlassen. „Ich habe Buchen gesehen, da platzte die Rinde vom Stamm schon ab, aber die Krone war noch grün“, sagte sie. Sollte es in den nächsten Wochen weiter so heiß und trocken bleiben, erwartet Sundermann noch mehr Schäden bei den Buchen. „Die Buche ist unsere Hauptbaumart. 35 Prozent der Staatswaldfläche in Hessen ist mit Buche bestockt“, erläuterte sie. Für Spaziergänger sei es sehr schwer, absterbende Buchen zu erkennen. „Das kann lebensgefährlich sein“, stellt sie klar.

Brennholz-Nachfrage übersteigt Angebot

Die Trockenheit schädigt ihrer Auskunft nach zudem ganz erheblich die Böden. Wenn diese austrocknen, bedeute das auch den Tod vieler Boden-Organismen wie Bakterien und Pilze, aber auch Asseln und Regenwürmer. Dies hätte wiederum zur Folge, dass die Böden nicht mehr so gut durchlüftet werden, was wiederum das Wachstum der Bäume behindere. „So entsteht ein echter Teufelskreis“, verdeutlichte Sundermann die Auswirkungen des derzeitigen Wetters und warnte: „Wir haben alle noch nicht so richtig begriffen, was da auf uns zukommt. Ich befürchte, dass das noch schlimmer wird.“

Trotz der vielen Bäume, die gefällt werden müssen, wird es aber auch weiterhin nicht mehr Brennholz aus Hessens Wäldern geben. Derzeit übersteigt die Nachfrage aufgrund der Gaskrise das Angebot bei weitem. Das liegt laut Sundermann daran, dass Hessenforst nachhaltig „Holz ernte“, nämlich nur so viel, wie auch nachwachse. Auch wenn viel Brennholz aus dem Ausland importiert werde, könne Brennholz nie ein vollwertiger Ersatz für Gas, Kohle oder Öl sein, sondern lediglich ein Baustein. „Wenn sich jetzt jeder einen Kamin ins Wohnzimmer baut, haben wir mit Sicherheit nicht genug Brennholz.“ Durch die vielen gefällten Fichten habe es ein Überangebot gegeben, das längst abgeschöpft sei.