Einnahmen aus Verbrechen : Hessen kassiert illegal erworbenes Vermögen ein

Damit Verbrechen sich nicht lohnen, zieht das Land Hessen illegal erworbene Vermögen ein. So fließen jedes Jahr viele Millionen Euro in seinen Haushalt.

Verbrechen dürfe sich niemals lohnen, lautet der Grundsatz. Da ist es schon besser, wenn der Staat die Beute nimmt. Nach diesem Prinzip hat das Land Hessen im vergangenen Jahr in einem Fall rund 100 Millionen Euro eingenommen. Nach Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt wurden drei Angeklagte „wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

In der Vergangenheit konnten Täter jedenfalls in der Theorie darauf hoffen, nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe unter Umständen doch noch in den Genuss ihres Tatertrages zu kommen. Damit ist spätestens Schluss, seit im Juli 2017 das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung in Kraft trat.

Dieses Gesetz erleichtert es dem Staat, Vermögen unklarer Herkunft einzuziehen. Das gilt sogar schon für den Fall, dass eine konkrete Straftat noch nicht nachgewiesen wurde, aber alles darauf hindeutet, dass das Geld aus einer Straftat stammt. Die Behörden müssen die eingezogenen Summen an die Opfer des Verbrechens auszahlen, wenn die sich innerhalb von sechs Monaten melden.

Aber häufig kommt es auch vor, dass die Geschädigten die Sache lieber auf sich beruhen lassen – beispielsweise wenn es um den Handel mit Drogen geht. So zog die hessische Justiz in rund dreieinhalb Jahren bis Ende 2020 fast 184 Millionen Euro an rechtswidrig durch Straftaten erlangten Vermögenswerten ein. Das teilt Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. So büßten insgesamt 18 192 Verurteilte die Erlöse ihrer Verbrechen ein.

Wie stark sich die Reform des Bundesgesetzes in der Praxis auswirkte, zeigt die Tatsache, dass in den Jahren 2012 bis 2016 nur von insgesamt 10 347 Tätern die Vermögenswerte eingezogen wurden. Für die Jahre 2020 und 2021 liegen dem Justizministerium noch keine Zahlen vor. Die Statistik gibt auch keine Auskunft darüber, in wie vielen Fällen Taterträge an die Geschädigten zurückgegeben werden konnten.

Sie betrachte das Gesetz als einen Auftrag, den sie sehr ernst nehme, so Kühne-Hörmann. „Wenn das aus Straftaten gewonnene Vermögen schnell und umfassend entzogen wird, leistet die Justiz einen großen Beitrag zur Prävention.“ Damit würden den Tätern die Mittel für neue Taten entzogen. Der Anreiz für die Begehung neuer Taten schwinde.

Hessen verfolge das Ziel der Abschöpfung von Taterträgen schon länger als andere Bundesländer, so die Justizministerin. Schon vor der Reform des Gesetzeswerkes im Jahr 2017 habe man sich in der Zentralstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche in Frankfurt besonders intensiv um die Vermögensabschöpfung gekümmert. Direkt belohnt wird die Justiz dafür allerdings nicht. Das Finanzministerium legt Wert darauf, dass das Geld „ohne Zweckbindung in den Landeshaushalt“ fließe.