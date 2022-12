Herbst- und Osterferien : Hessen kehrt zurück zur alten Ferienregelung

Nur eine Woche Herbstferien, dafür dreiwöchige Osterferien – das irritiert viele Eltern in Hessen. Vom Schuljahr 2024/25 an haben die kleinen Ferien wieder die gewohnte Dauer.

Wenn an diesem Donnerstag in Hessen die Weihnachtsferien beginnen, haben die Schüler und Lehrer elf freie Tage vor sich. Am 9. Januar beginnt wieder die Schule, das ist für Hessen ungewöhnlich früh – und nicht unumstritten. Normalerweise en­den die Weihnachtsferien dort deutlich später als in den anderen Ländern. Wer bisher in der sogenannten Hessenwoche einen Skiurlaub buchte, hatte die Pisten meistens für sich.

Doch diesmal beginnen die Ferien schon zwei Tage vor Weihnachten. Das führt dazu, dass nach Silvester weniger freie Zeit bleibt als üblich. Das ist nicht die einzige Abweichung im Ferienkalender, die das Land den Schülern und Fa­milien in diesem Schuljahr diktiert. Auch die Herbstferien wurden um eine Woche verkürzt, zugunsten der Oster­ferien, die im nächsten Jahr drei Wo­chen dauern werden. Schon im Schuljahr 2024/25 wird Hessen aber wohl wieder zur alten Terminierung zurückkehren.

Verkürzte Herbstferien

Nur eine Woche Herbstferien, aber drei Wochen Osterferien, das ist für Hessen eine ungewöhnliche Regelung; normalerweise sind die Herbst- und Osterferien auf jeweils zwei Wochen festgelegt. Weil die Sommerferien 2022 und 2023 in Hessen aber sehr spät liegen, hat das Kultusministerium die Herbstferien in diesem und auch im nächsten Jahr auf eine Woche verkürzt. So wollte die Landesregierung vermeiden, dass im Oktober die Schule schon wieder für zwei Wochen geschlossen wird, nachdem der Unterricht erst am 5. September wieder begonnen hatte.

Dafür schickt Hessen seine Schüler 2023 und auch 2024 jeweils drei Wochen in die Osterferien. Das Kultusministerium begründet dies mit der Schulorganisation: „Damit Unterricht in sinnvollen zeitlichen Einheiten stattfinden kann, sollten zwischen den Ferien mindestens sechs Wochen zur Verfügung stehen, eher mehr“, erläutert Stefan Löwer, Referatsleiter im Kultusministerium. Weil das erste Halbjahr des Schuljahres, das stets am 31. Januar endet, durch den späten Termin der Sommerferien sehr kurz ist, hat sich die Landesregierung entschieden, die Herbstferien entsprechend zu verkürzen. Das gilt im folgenden Schuljahr ebenso.

Sieben freie Tage seien zu wenig

Die Verkürzung der Herbstferien und Verlängerung der Osterferien hat zahlreiche Familien irritiert. Ginge es nach ihnen, würde diese Verkürzung eine Ausnahme bleiben: Viele wünschen sich die alte Regelung – jeweils zwei Wochen Herbst- und Osterferien – zurück. Ein Vater aus Oestrich-Winkel hat eine Petition ins Internet gestellt. Er wendet sich direkt an die Abgeordneten im Landtag: Die verkürzten Herbstferien, die in diesem Jahr Ende Oktober lagen, seien zu kurz und zu spät für einen „ordentlichen Urlaub“, meint er. Und drei Wochen Osterferien findet er zu lang. „Wir bitten Sie daher, ab 2024 wieder unsere Herbstferien familienfreundlich auf zwei Wochen auf den Anfang bis Mitte Oktober zu legen.“ Die Petition hat zwar erst 72 Unterstützer gefunden, aber die sind sich einig. Eine Mutter aus Bad Hersfeld schreibt: „Eine Woche genügt nicht für einen erkennbaren Erholungseffekt bei den Kindern.“ Auch werde nicht berücksichtigt, dass man seinen Urlaub mit Kollegen am Arbeitsplatz, die ebenfalls Kinder hätten, abstimmen müsse. Eine wechselseitige Vertretung nach dem Motto „eine Woche du, eine Woche ich“ lasse sich so nicht vereinbaren. Hinzu komme, dass Ende Oktober viele Pensionen, Gondelbahnen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen schon geschlossen seien.

Der Vorsitzende des Elternbunds Hessen, Korhan Ekinci, berichtet, dass die Mehrheit der Eltern in seinem Verband die alte Regelung bevorzugten. Sieben Tage seien zu kurz, um zu verreisen, meint auch er. Gerade Familien mit Migrationshintergrund hätten es dann schwer, ihre Heimatländer zu besuchen und mit dem Zug zu reisen. Kurze Herbstferien hätten zwar den Vorteil, dass berufstätige Eltern, die selbst keinen Urlaub nehmen wollten, für ihre Kinder leichter eine Betreuung organisieren könnten. Doch andere Eltern könnten eben keinen „vernünftigen“ Urlaub planen. „Die Zeit verfliegt, es gibt keinen Erholungsfaktor. Es hat nur Vorteile, die Ferien gleichmäßig zu verteilen“, sagt Ekinci.

Im „rollierenden System“

Wie die sogenannten kleinen Ferien liegen, kann die Landesregierung selbst entscheiden. Nur die Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz länderübergreifend festgelegt, und zwar in einem „rollierenden System“: Bestimmte Länder – Hessen bildet mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Gruppe – haben die selben Sommerferientermine, die sich von Jahr zu Jahr innerhalb des sogenannten Ferienkorridors verschieben. An diesem Verfahren nehmen allerdings nur 14 Länder teil, Bayern und Baden-Württemberg reklamieren stets einen späten Ferientermin für sich.

Wie es im Hessischen Kultusministerium heißt, wird das Land bei den kleinen Ferien zu der alten Regelung zurückkehren. Ausschlaggebend seien allerdings nicht touristische, sondern vielmehr „schulorganisatorische“ Erwägungen, denn vom Schuljahr 2024/25 an beginnen die Sommerferien in Hessen wieder früher, und zwar bis 2029. Erst 2030 beginnen die Sommerferien für die Hessen-Gruppe wieder spät. Wann genau die dann wieder zweiwöchigen Herbstferien 2024 anfangen, steht noch nicht fest. Derzeit werden die kleinen Ferien noch zwischen den Ländern abgestimmt. Im Frühjahr sollen die Termine für die Jahre von 2024 an veröffentlicht werden.