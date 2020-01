Deutsche Bahn : Reisehinweise aus dem Silbenbaukasten

Die Bahn hat einen neuen Sprecher für ihre Durchsagen. In den kommenden zwei Jahren wird Heiko Grauels Stimme nach und nach an allen Bahnhöfen in Deutschland zu hören sein.

Heiko Grauels Gesicht kennen bisher nur wenige; seine Stimme dürften hingegen schon einige gehört haben. Der in Hanau geborene Sprecher mit der klaren Artikulation hat an Dokumentationen im deutschen Fernsehen mitgewirkt, Werbespots aufgenommen und Karl-May-Romane zu Hörbüchern vertont. Zugfahrgäste werden Grauels Bass nun regelmäßig zu hören bekommen: Die Deutsche Bahn hat ihn als neuen Sprecher für ihre Bahnsteig-Ansagen ausgewählt. Gestern wurde er in Frankfurt vorgestellt.

„Eine gelungene Reise geht nur mit einer guten Reiseinformation“, sagt Daniel Labahn, der für die Auswahl des Sprechers zuständig war. Um die richtige Stimme zu finden, hat die Bahn auf verschiedene Methoden zurückgegriffen. Sie setzte etwa 2000 Mitarbeiter ein und beteiligte den Kundenrat an der Suche. Ihm gehört auch eine Frau an, die sehbehindert ist. „Am Schluss haben wir uns dann für eine Stimme entschieden, und das ist Heiko Grauel“, sagt Labahn.

Obwohl der 45 Jahre alte Grauel schon seit langem als Sprecher tätig ist und in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt hat, zeigt er sich stolz, dass er künftig die Reisenden der Deutschen Bahn informieren darf. „Allein schon, dass man als Sprecher, der normalerweise Dokus, Hörbücher und sonst was spricht, dann einen solchen Großauftrag bekommt, das ist ein ganz besonderes, ja ein bestätigendes Gefühl.“ Wie es sei, seine eigene Stimme aus den Lautsprechern zu hören, das werde er dann in Kürze erfahren.

Neue Technik kam zum Einsatz

Der neue Job als Ansager bedeutete für ihn eine gewisse Umstellung. Dabei sei der Unterschied zu seinen bisherigen Sprechrollen zunächst gar nicht so groß gewesen. Er habe Texte bekommen, die er „möglichst sympathisch, nett und freundlich“ habe vorlesen müssen. Allerdings habe er immer im gleichen Duktus lesen müssen und keinerlei „Euphorie“ in seine Worte legen dürfen. Innerhalb von zwei Wochen habe er täglich etwa tausend Sätze einsprechen müssen.

Die Deutsche Bahn verwendete dafür eine neue Technik namens „Text to Speech“, die Sätze in phonetische Bausteine bis hin zu einzelnen Silben zerlegt und dann wieder zusammensetzt. So entstehen Ansagen für alle möglichen Situationen. Bestimmte Sätze allerdings, wie etwa zum Rauchverbot an Bahnsteigen, hat Grauel vollständig gesprochen.

Im Wolfsburger Hauptbahnhof ist seine Stimme schon zu hören, die nächsten Einsatzorte sind Feuerbach und danach das S-Bahn-Netz in Stuttgart. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sollen Grauels Ansagen dann nach und nach bis 2022 an allen Bahnhöfen in Deutschland zum Einsatz kommen, im Großraum Frankfurt schon dieses Jahr. „Wir werden sehr genau schauen, wann wir welchen Bahnhof umstellen müssen“, sagt Projektleiter Labahn. Um die neue Technik einsetzen zu können, seien einige Änderungen nötig. „Wir müssen tatsächlich an einzelne Serverschränke ran. Bei 5.700 Bahnhöfen braucht das halt seine Zeit.“