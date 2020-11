Hebamme aus Frankfurt : Geburtshilfe aus der Distanz

Zu ihrem Beruf ist Lucie Stein über einen Umweg gekommen. Während sie in Münster Germanistik studierte, kam sie mit der Hebamme Rainhild Schäfers, die heute als Professorin im Fach Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum unterrichtet, in Kontakt. Stein war begeistert von dieser Frau. Und von ihrem Beruf. Doch Schäfers riet ihr dringend ab, ihr nachzueifern. „Mach dein Studium erst einmal fertig“, bläute sie Stein ein. Und warnte sie eindringlich vor den schlechten Arbeitsbedingungen, mit denen Hebammen zu kämpfen haben, vor den niedrigen Gehältern, die ihnen gezahlt werden. Lucie Stein, Jahrgang 1978, ließ sich davon nicht entmutigen. Sie ignorierte Schäfers’ Mahnungen und hat es nie bereut. Seit 15 Jahren ist sie in der Geburtshilfe tätig. „Noch immer mit Enthusiasmus“, sagt sie.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Vor einem Jahr hat Stein einen Zusammenschluss freiberuflicher Hebammen mitgegründet, das Main Hebammenteam. Gemeinsam kümmern sich die Frauen um den Kreißsaal im Elisabethen-Krankenhaus im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Außerdem arbeitet Stein in der Vor- und Nachsorge. In einer besonderen Ausnahmesituation durch Erfahrung Ruhe schaffen, dafür sorgen, dass die Familien sich in diesem außergewöhnlichen Augenblick gut aufgehoben fühlen: So beschreibt sie ihre Aufgabe als Hebamme.