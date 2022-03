Wohnen mit Service : Hauptsache, nicht ins Seniorenheim

Die Warteliste für das Cron­stetten-Haus im Frankfurter Westhafen ist lang. Wer sich für einen Einzug in die Seniorenresidenz interessiert, der muss viel Geduld mitbringen. „Uns rennen die Leute die Bude ein“, sagt Direktor Nico Hallwaß. Er berichtet von 300 bis 400 Interessenten, die Wartezeit bis zu einem Einzug in eine der 75 Wohnungen betrage mehr als fünf Jahre. Was macht das Angebot so attraktiv? „Unsere Mieter werden nicht auf den Pflegegrad reduziert. Bei uns stehen nicht die Pflege und das Altern im Vordergrund, sondern die Gesundheit, Selbstbestimmung und die Lebensfreude“, sagt Hallwaß.

Einrichtungen wie das Cronstetten-Haus sind keine Altenheime im herkömmlichen Sinne – auch, wenn die meisten Bewohner älter sind als 70 Jahre. Das Cronstetten-Haus hat zum Beispiel keinen Essenssaal und keine Großküche. Jeder versorgt sich selbst. „In Abgrenzung zu stationären Pflegeeinrichtungen setzen diese Einrichtungen auf die Selbständigkeit der Lebensführung“, sagt Michael Held.