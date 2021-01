Hass-Kommentare im Netz : Wenn Rentner zum Mord aufrufen

Als im Prozess um den Mord an Walter Lübcke zwei Tage vor Heiligabend der Vertreter der Anklage sein Plädoyer hielt, sagte er diesen Satz: „Ohne psychologische Unterstützung online oder offline wären die Taten nicht denkbar gewesen.“ Der Oberstaatsanwalt sagte das in diesem Moment vor allem in Bezug auf Markus H., den mutmaßlichen Komplizen von Stephan E. Die Ankläger sind überzeugt, dass H. wegen Beihilfe zum Mord verurteilt werden muss – und das, obwohl sie nicht glauben, dass er am Tatort war. Neben dem Schusstraining, das H. mit E. machte, argumentieren sie vor allem mit einem: der psychischen Beeinflussung. Denn diese, so das Plädoyer, könne eine viel stärkere Wirkung haben als der „Beitrag eines austauschbaren Gehilfen“. Das Oberlandesgericht will an diesem Donnerstag entscheiden.

In den Worten des Anklägers steckt etwas Grundsätzliches: die Erkenntnis, dass der Kopfschuss auf der Terrasse des CDU-Politikers am 1. Juni 2019 das Ergebnis eines unermesslichen Hasses war, der sich, verstärkt und gespeist aus vielen Quellen, über Jahre immer tiefer in die Köpfe zu vieler Menschen eingegraben hatte. Nicht nur bei persönlichen Treffen und Gesprächen, sondern auch im Netz. Es ist die Erkenntnis, dass Worte zu Taten führen können und deshalb nicht jeder Satz einfach nur ein Satz ist.