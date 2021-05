Abschied vom Schwimmbecken : Der Meister und sein Bad

Am Freitagnachmittag stand Harald Kümbel ein letztes Mal auf der Brücke. So nannte das Badeaufsichtsteam im Rebstockbad, das der ausgebildete Schwimmmeister seit einem Vierteljahrhundert als Betriebsleiter des Bades angeführt hatte, jenen Glaskasten in der Mitte der großen Halle, von dem aus das Bad fast vier Jahrzehnte lang beaufsichtigt und gesteuert wurde. Alle halbe Stunde wurde von hier aus die Wellenmaschine in Gang gesetzt, die große Attraktion des Freizeitbades, das in all den Jahren seit der Einweihung am 13. November 1982 Bädergeschichte geschrieben hat. Das Rebstockbad war zu seiner Entstehungszeit einzigartig, es war stilprägend.

Daniel Meuren (dme.), Rhein-Main-Zeitung



Nun aber bauten sich gegen 13:40 Uhr die letzten Wellen auf, in Gang gesetzt in Anwesenheit von Schwimm-Olympiasieger Michael Groß, der einst bei der Live-Übertragung im ZDF-Sportstudio zur Einweihung noch im Kraul- und Delphinstil selbst für Verwirbelungen im Wasser gesorgt hatte. Ganz langsam verwandelte sich das spiegelglatte Wasser im wegen der Corona-Pandemie seit November fast immer menschenleeren Becken in eine kraftvoll bewegte Masse. Der 54 Jahre alte Kümbel beobachtete das Schauspiel mit Wehmut. „Mir blutet das Herz“, sagt er beim offiziellen Abschied von einem Gebäude, das weit mehr war als ein Schwimmbad.