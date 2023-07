Aktualisiert am

Jahrelanger Provenienzforschung ist es zu verdanken, dass der Jahreszeiten-Zyklus von Hans Thoma wieder vollständig ist, der von Juden vor der Flucht aus Nazi-Deutschland verkauft werden musste. In Frankfurt wird er erstmals öffentlich gezeigt.

Landschaft mit Pflug: Der „Frühling“ ist das Hauptwerk des Ensembles aus der Villa Ullmann. Die Landschaft am Main nahe Schweinfurt sieht heute noch fast genauso aus, wie Hans Thoma sie malte. Bild: Lando Hass

In den Museen und privaten Sammlungen geht die Angst um: Rückgabeansprüche früherer, zu Unrecht um ihr Eigentum gebrachter Besitzer könnten die Integrität der Bestände zerstören, Ausstellungsobjekte könnten der Öffentlichkeit und Forschung entzogen werden. Die Diskussion um die Rückgabe von Bronzen, die von den Briten im Königreich Benin erbeutet und dann in Europa und Amerika verkauft wurden, ist ein prominentes Beispiel. In Deutschland betreffen Res­titutionsforderungen meist Kunstwerke, die im Nationalsozialismus ihren jüdischen Eigentümern abgepresst wurden.

Ein Fall, der die Museumswelt seit Jahren beschäftigt, ist die Aus­einandersetzung um Plastiken und Gemälde, die im Kunsthaus Zürich ausgestellt werden. Es handelt sich um Dauerleihgaben der Bührle-Stiftung. Zur Sammlung des 1956 verstorbenen Schweizer Fabrikanten Emil Georg Bührle, der einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Nazis war, sollen etliche Werke gehören, die verfolgte Juden aus der Not heraus verkaufen mussten.