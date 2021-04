BIG-Gründer Haluk Yildiz : „Säkulare Muslime setzen sich nicht für Muslime ein“

Aktualisiert am

Haluk Yildiz ist Gründer der Kleinpartei BIG und sitzt in der neuen Stadtverordnetenversammlung. Als Muslim geht er ausgerechnet ein Bündnis mit der islamkritischen BFF ein. Welche Ziele verfolgt er?

Neu in Frankfurt: Haluk Yildiz ist jetzt Stadtverordneter. Bild: Maximilian von Lachner

Herr Yildiz, Ihnen hat die Überschrift meines Artikels über Ihre Partei nicht gefallen: „Konservativ und islamisch“. Was stimmt daran nicht?

Der Zusammenhang passt einfach nicht. Die BIG-Partei ist eine werteorientierte deutsche Partei. In ihrem Programm kommt der Islam nicht vor, sondern nur die Forderung nach rechtlicher Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften. Nur weil die Mitglieder vermutlich überwiegend Muslime sind, kann man die BIG nicht als islamisch bezeichnen. Bei der SPD sind viele Christen, aber niemand würde sagen, die SPD sei eine christliche Partei. So entstehen falsche Bilder in den Köpfen der Menschen, erst recht seit dem 11. September 2001. Seitdem heißt islamisch für einige „verdächtig“.