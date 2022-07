SUV-Fahrer zur Haft verurteilt : Imponiergehabe mit tödlichen Folgen

Tatort Sonnemannstraße: Als der Autofahrer dort am 21. November 2020 seinen Wagen viel zu schnell in eine Kurve steuerte, starben zwei Männer, und eine Frau wurde schwer verletzt. Bild: Finn Winkler

Eine Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts hat den Fahrer eines SUV, der im November 2020 im Ostend einen töd­lichen Unfall verursachte, wegen eines illegalen Autorennens zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Als der 625 PS starke Wagen nach einem Drift um die Kurve von der Sonnemannstraße in die Oskar-von-Miller-Straße bei einer Ge­schwindigkeit von fast 80 Kilometern in der Stunde unkontrolliert ausbrach, erfasste er drei Menschen – einen 27 Jahre alten Fahrradkurier und dann auf dem Gehweg einen 62 Jahre alten Mann und seine 31 Jahre alte Tochter. Die beiden Männer starben, die Studentin erlitt schwerste Verletzungen. Noch heute hat die schon vor dem Unfall sehbehinderte Frau, die gerade dabei war, mit ihrem Vater einen Schrank auszuladen, erheblich mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen. Sie gibt sich die Schuld am Tod ihres Vaters, wie der Kammervorsitzende Urs Böcher sagte. Während der Urteilsbegründung brach sie in Tränen aus.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Böcher nannte am Mittwoch das Ge­schehen an jenem 21. November eine Tragödie in mehrfacher Hinsicht. Vor allem wegen der schrecklichen Folgen. Als Ersten hatte das gut zwei Tonnen schwere Fahrzeug den Fahrradkurier erfasst. Er wurde mehr als 30 Meter durch die Luft geschleudert. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr reanimieren. Der aus Indien stammende Techniker hatte gerade seine Ausbildung abgeschlossen und einen attraktiven Job gefunden; die Zeit bis dahin wollte er als Fahrradkurier überbrücken. Der Angeklagte hat der Familie zur Wiedergutmachung 10.000 Euro gezahlt.