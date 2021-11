Prozess gegen Todes-Raser : „Das Schlimmste, was ich je gesehen habe“

Gedenken: Blumen liegen in Erinnerung an die von einem Raser getöteten Menschen im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen am Unfallort Bild: dpa

Hätte der Tod von zwei Männern verhindert werden können, wenn die Warnsignale besser gedeutet worden wären? Hätte man eingreifen und die Tragödie vielleicht verhindern können? Diese Fragen stellen sich am Dienstag nach der Aussage eines Beschuldigten am Frankfurter Landgericht. Denn sein verheerender Zustand war kurz vor dem Unglück erkennbar.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Verhandelt wird über einen schweren Autounfall, der sich am 13. Februar dieses Jahres in Sachsenhausen ereignet hat. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hatte der heute 39 Jahre alte Beschuldigte an dem Tag, einem Samstag, gleich mehrere rote Ampeln überfahren. An der Kreuzung der Mörfelder Landstraße zur Oppenheimer Landstraße näherte er sich der nächsten Ampel. Dort soll er dann ausgeschert und auf der Gegenfahrbahn an den an der Ampel wartenden Autos vorbeigefahren sein. Als der Fahrer über die Kreuzung raste, erfasste er die beiden Männer, 31 und 40 Jahre alt, mit seinem Peugeot. Meterweit wurden sie durch die Luft geschleudert. Der Autofahrer flüchtete, wurde aber schon kurz darauf von Passanten gestellt.

Schizophrenie und Verfolgungswahn

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Fahrer zur Tatzeit schuldunfähig war, dass er an einer paranoiden Schizophrenie und an Verfolgungswahn litt. Der Mann befindet sich seit dem Unfall in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass er auch nach dem Prozess in einer Psychiatrie untergebracht wird. Sie geht davon aus, dass auch weiterhin eine erhebliche Gefahr von ihm ausgeht.

Vor Gericht, am zweiten Verhandlungstag, schildert der Mann, was in der Zeit vor dem Autounfall passiert ist, wie sich sein Zustand verschlechterte. Er wirkt apathisch, teilnahmslos und ist wortkarg. Sein Blick richtet sich meist starr geradeaus. Er sagt, dass er sich schon im Sommer vor dem Unfall schlecht gefühlt habe, dass er oft weinerlich war, dass ihn Schlafstörungen quälten. „Ich musste bei Filmen weinen, ohne dass es dafür einen Grund gab, sogar bei Actionfilmen“, erzählt er.

Und er berichtet davon, wie er, der sein Leben lang Single gewesen ist, auf der Online-Partnerbörse Tinder eine Frau kennenlernte. Ein einziges Mal hat er diese Frau, die in Sachsenhausen lebt, getroffen. Im Mai vergangenen Jahres waren sie am Mainufer spazieren. Doch aus dem Date „wurde nichts“, weil er „zu zurückhaltend“ war.

Den Kontakt zu der Frau brach der Mann trotzdem nicht ab. Er schickte ihr weiterhin Chat-Nachrichten, auf die sie gelegentlich antwortete. Und er verfolgte auch, was sie auf dem sozialen Netzwerk Facebook postete.

In der Woche vor dem Unfall habe sich sein Zustand dann weiter verschlechtert. Plötzlich hörte er eine Stimme im Kopf. Die Stimme der Frau, die er auf Tinder kennengelernt hatte. „Ich bin Maria Magdalena, du bist Jesus, komm zu mir“, sprach sie am Dienstag vor dem Unfall zu ihm. Nachts fuhr er zu ihrer Wohnung, klingelte, doch niemand machte auf. Der Mann sprach mit seiner Schwester, die sofort bemerkte, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Sie schickte ihn zum Hausarzt, der ihn an einen Psychiater überwies. Der Mann rief beim psychiatrischen Notdienst an, gemeinsam mit seiner Schwester ging er zu einem Krankenhaus. Als es dort hieß, dass er nur allein in das Krankenhaus kommen darf, nahm er wieder Reißaus. „Ich hatte Angst“, sagt er.

Am Tag darauf dann meldete sich die Stimme der Frau wieder in seinem Kopf. Der Mann bildete sich ein, dass er nun auf schnellstem Weg zu der Frau nach Sachsenhausen fahren müsse. In Darmstadt, wo er seine Wohnung hatte, setzte er sich in seinen Peugeot und machte sich auf in Richtung Sachsenhausen. Vor Gericht beschreibt er die Fahrt, die mit dem tragischen Tod der zwei Männer endet, bis zu dem Moment, an dem er von der Autobahn auf die Landstraße wechselte. Dann fordert seine Anwalt eine Unterbrechung des Prozesses. Danach schweigt der Mann.

Verkrampft, wenn ein Auto beschleunigt

Befragt werden am Dienstag auch Zeugen des Unfalls auf der Mörfelder Landstraße. Eine Frau sagt aus, die die Mörfelder Landstraße an dem Unfalltag, wie die beiden getöteten Männer auch, überquerte, als der Mann mit seinem Peugeot auf die Kreuzung fuhr. Sie hatte einen Radanhänger dabei, in dem ihre zwei Jahre alte Tochter saß. Dass der Autofahrer nicht auch sie erwischte, war großes Glück. „Wenn ich heute höre, wie ein Auto aufheult und beschleunigt, dann verkrampfe ich mich“, erzählt sie.

Ein anderer Mann, der in seinem Auto saß und an der Ampel wartete, als der schlimme Unfall passierte, der zusah, wie einer der Männer in die Luft gewirbelt wurde, muss immer wieder weinen, während er vor Gericht aussagt. Er sagt über den Unfall: „Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.“