F.A.Z.-Leser helfen : Auf Guinand-Uhr bieten und Gutes tun

Sie mögen mechanische Uhren „made in Germany“ oder suchen noch ein Weihnachtsgeschenk? Guinand versteigert den Prototyp der HS106 für F.A.Z.-Leser helfen.

Sie haben Spaß an mechanischen Uhren „made in Germany“ oder suchen noch ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk? Von diesem Donnerstag an versteigert der Frankfurter Uhrenhersteller Guinand aus Rödelheim den Prototypen seiner HS106 zugunsten der Spendenaktion F.A.Z.-Leser helfen.

Der sportliche Zeitmesser ist eine Hommage an Helmut Sinn. Der Frankfurter Fliegeruhren-Pionier wäre in diesem Jahr 106 Jahre alt geworden und war für einige Jahre der Eigentümer von Guinand. 2014 gab er die Marke aus Altersgründen auf. Seit gut sieben Jahren führt Matthias Klüh sie weiter und erweitert schrittweise das Sortiment. Alle Uhren fertigt sein Team in Rödelheim.

Schweizer Chronographenwerk

Zu ersteigern ist der technische Prototyp des auf 106 Uhren limitierten Modells. Das Modell zeigt das Datum an, verfügt über eine Stoppfunktion mit zentraler Stoppsekunde, einen 30-Minuten-Zähler und einen Stundenzähler. Innen tickt ein automatisches Chronographenwerk, Kaliber SW510, aus der Schweiz; per Incabloc-Stoßsicherung ist es gegen Erschütterungen geschützt.

Die unter www.faz.net/versteigerung laufende Aktion endet am 16. Dezember um 17 Uhr. Der Startpreis beträgt 1500 Euro. Ursprünglich gekostet hat die Uhr 2269 Euro. Unserer Spendenaktion kommt der Reinerlös abzüglich Mehrwertsteuer zugute.