Enttäuschte Hoffnung auf Regen : Wie es um das Grundwasser in Hessen steht

Vor anderthalb Wochen hat die Prognose kurzzeitig Hoffnung gegeben. „Regentänze versprechen Erfolg“, schrieb der Deutsche Wetterdienst, weil sich eine Wetteränderung anzukündigen schien. Mancherorts, vor allem im Süden und Osten Deutschlands, hat es dann tatsächlich geregnet, teilweise sogar viel in kurzer Zeit. Aber im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen blieb es bei wenigen Tropfen. Warum das so war, kann der Agrarmeteorologe Andreas Brömser erklären. „Das Tief ist langsam gezogen, weshalb es an einigen Stellen viel und an anderen gar nicht geregnet hat.“ Die genaue Prognose in einem solchen Fall sei schwierig.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Das Ergebnis ist auch für einen Fachmann „frustrierend“. Im Juli hatte Brömser noch darauf gesetzt, dass das Wetter im August die Bilanz vielleicht noch verbessern könnte. Doch bisher wurden in Frankfurt zwei Prozent des mittleren August-Niederschlags gemessen. „Die Trockenschäden beim Mais haben sich fortgesetzt, beim Grünland fehlt ein ganzer Schnitt.“ Obwohl manche Wälder noch vom feuchten Jahr 2021 zehrten, hätten einige Bäume schon ihr Laub abgeworfen. Und die Tendenz deute weiter auf eher wärmeres und trockeneres Wetter als im Mittel, sehe man von einem gelegentlichen Gewitter am Wochenende ab.