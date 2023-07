Was ist Glück? Dieser Frage dürfen die Kinder an der Heinrich-Seliger-Schule in Frankfurt ab dem kommenden Schuljahr auf den Grund gehen. Bild: Frank Rumpenhorst

Mit Pfadregeln der Stochastik, Büchners Woyzeck und deutscher Geschichte des 20. Jahr­hunderts sollten sich hessische Schüler auskennen, wenn sie das Abitur bestehen wollen. Die Frage, ob sie innerlich ausgeglichen sind und sich selbst wertschätzen, dürfte die Prüfer hingegen kaum interessieren. Zumindest wird so etwas nicht in der Schule gelehrt. Das aber könnte sich ändern: Ausgeglichenheit und Selbstwert gehören zu den Lernzielen des Fachs Glück, das ab dem nächsten Schuljahr an der Heinrich-Seliger-Schule im Stadtteil Dornbusch auf dem Stundenplan eines Grundschuljahrgangs steht.

„Im Schulfach Glück geht es nicht primär darum, dass man am Ende des Schuljahres glücklich ist“, sagt Matthias Munsch. Er lehrt an der Frankfurter Goethe-Universität Didaktik der englischen Sprache und Literatur, hat das Fach Glück bereits in der 5. und 6. Klasse an einem Sachsenhäuser Gymnasium unterrichtet und untersucht mit seinen Studenten unter anderem, wie man das Schulfach in den Englisch-Unterricht aller Schulstufen integrieren kann. Er sagt, dass im Unterricht „Grundvoraussetzungen geschaffen werden sollen, um Glück empfinden zu können“.